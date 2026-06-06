Изявлението беше направено часове след като американската армия съобщи, че е свалила ирански балистични ракети и дронове, насочени към Ормузкия проток и арабски съюзници на САЩ в Залива. В отговор американските сили са нанесли удари по няколко крайбрежни радарни обекта на Ислямската република. Размяната на удари допълнително разклати крехкото примирие с Техеран.

Тя идва в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп засилва натиска върху Иран за постигане на споразумение за прекратяване на конфликта.





Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи в петък вечерта в социалните мрежи, че Иран е изстрелял седем балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Американските сили са прехванали шест от тях, а седмата не е достигнала целта си. Военните уточниха, че няма данни за пострадали американски военнослужещи.

Ракетите са били изстреляни, след като по-рано същия ден САЩ са свалили четири ирански дрона, насочени към Ормузкия проток.

CENTCOM заяви, че безпилотните апарати са представлявали непосредствена заплаха за корабоплаването в региона.

Военните на Кувейт съобщиха, че са прехващали ракети и дронове, атакуващи страната. В Бахрейн бяха задействани сирени за въздушна тревога, а жителите бяха призовани да се отправят към най-близкото безопасно място и да следват указанията на властите.

Според държавната агенция ИРНА, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е заявил, че е атакувал авиобазата „Али ал Салем“ в Кувейт, където са разположени американски сили, както и базата на Пети флот на Военноморските сили на САЩ в Бахрейн.

Напрежение около Ормузкия проток



Според публикацията американските военни налагат блокада на ирански пристанища в отговор на действията на Техеран в района на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и природен газ. Това е довело до рязко покачване на енергийните цени и е създало политически проблеми за Републиканската партия на Тръмп преди междинните избори за Конгреса..

CENTCOM съобщи, че е атакувал радарни обекти, включително на остров в протока, за да предотврати нови нападения.

Тръмп обещава бърз край на конфликта



Това е поредният епизод от размяната на удари, която поставя под натиск примирието и усилията за постигане на по-трайно споразумение.

По-рано тази седмица ирански дронове нанесоха сериозни щети на пътнически терминал на основното летище в Кувейт. Загина един човек, десетки бяха ранени, а въздушният трафик беше временно спрян.





Въпреки нарастващите опасения, че примирието може да се разпадне, Тръмп заяви пред журналисти в петък, че „ситуацията с Иран изглежда върви доста добре“.

„Ще приключим с Иран много бързо и резултатът ще бъде много силен по един или друг начин – независимо дали с лист хартия или по трудния начин“, каза той по време на събитие с фермери в щата Уисконсин.

Тръмп допълни, че трудният вариант може дори да се окаже по-лесен, но независимо от развоя цените на торовете ще спаднат значително.

Трудни преговори



Конфликтът поставя американския президент в сложна ситуация. Преди седмица американски и ирански преговарящи постигнаха предварително споразумение за удължаване на примирието с още 60 дни и започване на нов кръг преговори по ядрената програма на Иран.

Тръмп обаче поиска допълнителни промени, а от иранска страна няма публични признаци, че условията ще бъдат приети.

В интервю за NBC и предаването „Meet the Press“ той заяви, че преговорите се бавят, защото „това е много трудно за тях“.

„Има неща, които никога не са мислели, че ще правят, а сега ще трябва. Нямат избор и това изисква време“, каза той.

По думите на Тръмп Иран все още разполага с между 21% и 22% от своя ракетен арсенал.

Израелските удари в Ливан продължават



Американската администрация също приветства новото примирие между ливанското правителство и Израел, договорено след посредничество на САЩ във Вашингтон.

Подкрепяната от Иран групировка Хизбула обаче отхвърли споразумението и новите атаки поставят бъдещето му под въпрос.

В петък израелската армия нанесе удари по няколко района в Южен Ливан и издаде предупреждения за евакуация на девет села, включително населено място, приютило хиляди разселени хора.





Според държавната информационна агенция девет души са загинали на шест различни места в южната част на страната.

Израелската армия съобщи още, че двама нейни войници са били ранени, единият тежко, при сблъсък с бойци в Южен Ливан.

Военните действия в Ливан, където Израел контролира значителни територии на юг, също застрашават усилията за прекратяване на конфликта с Иран и за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Техеран настоява всяко трайно споразумение да обхване и Ливан.

Освен свалянето на дронове над Ормузкия проток, американската армия съобщи, че нейни сили са задържали санкциониран петролен танкер, свързан с Иран, в Индийския океан. Вашингтон се опитва да ограничи приходите на Техеран от износ на петрол и други стоки.

Съединените щати също наложиха нови санкции срещу група физически лица, компании и танкери, свързани с иранския енергиен сектор.