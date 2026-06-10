Въведен е обходен маршрут и в двете посоки през селата Овощник и Черганово. Трафикът се регулира от полицейски екипи.
По първоначална информация няма пострадали. Шофьорите са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.
На място се извършва оглед и се изясняват причините за произшествието.
По-рано през деня друга катастрофа затрудни движението по главния път между Стара Загора и Димитровград. В района на село Тракия се сблъскаха два товарни автомобила, трактор и лек автомобил. Инцидентът доведе до временни затруднения в трафика.
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Коментари 1
Някога имаше такъв, да го наречем, виц: Другарю началник, поради затрудненото ми семейно положение, моля да бъда преместен от настоящата ми работа в пътна милиция. Това е и днес. виждаме катаджиите след като е станала белята, с часове спират движението, мотаят се с телефоните в ръка, явно в очакване шефът да нареди приоритетите, в смисъл, кой има по-богати роднини и т. н. А по улиците е пълна анархия! И безнаказаност.
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