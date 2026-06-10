Въведен е обходен маршрут и в двете посоки през селата Овощник и Черганово. Трафикът се регулира от полицейски екипи.

По първоначална информация няма пострадали. Шофьорите са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

На място се извършва оглед и се изясняват причините за произшествието.

По-рано през деня друга катастрофа затрудни движението по главния път между Стара Загора и Димитровград. В района на село Тракия се сблъскаха два товарни автомобила, трактор и лек автомобил. Инцидентът доведе до временни затруднения в трафика.