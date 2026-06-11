Неновски е едно от добре познатите имена в българските икономически среди. Той е професор по икономика в Университета „Жул Верн“ в Амиен, Франция, и ръководи Центъра за парични изследвания към УНСС. През годините е преподавал в университети в Европа, Азия и Близкия изток, включително във Франция, Италия, Китай, Япония, Румъния, Русия и Ливан.

Научната му работа е свързана основно с теорията на парите, паричната политика, международната икономика и икономическата история. Автор е на десетки научни публикации и монографии, публикувани в България и чужбина.

Назначението му в БНБ не е първият му досег с централната банка. Между 1996 и 2008 г. Неновски работи в институцията, като преминава през различни експертни и ръководни позиции. От 2002 до 2008 г. той вече е бил член на Управителния съвет на БНБ, което го прави един от малкото икономисти с пряк опит както в академичната сфера, така и в управлението на паричната политика.

С новия си мандат Неновски се завръща в ръководството на централната банка в момент, когато България е в последния етап от подготовката си за присъединяване към еврозоната и банковият сектор е изправен пред нови регулаторни и икономически предизвикателства.