Неделя, 12 Април 2026, 04:51
Облачно време днес, в планините – сняг, по морето – превалявания

Редактор: Frognews
След кратко разкъсване на облачността, през нощта тя отново ще се увеличи. След полунощ в югозападните райони ще започнат валежи от дъжд, а в планините – от сняг. Вятърът ще отслабне на много места, но в крайните североизточни райони има условия за слана. Минималните температури ще са между 0° и 5°, около 3° в София.
 

През деня облачността ще бъде значителна в почти цялата страна. Очакват се валежи от дъжд, а в планинските райони – от сняг. В Източна България дъждовете ще са придружени и от гръмотевици. Ще духа до умерен вятър – в западната част от северозапад, а в източната от юг-югоизток. Максималните температури ще достигнат между 11° и 16°, около 12° в столицата.

 

По Черноморието ще бъде облачно, с краткотрайни превалявания на отделни места следобед. Вятърът ще е умерен, временно силен от юг-югоизток. Температурите ще са между 9° и 11°, а морската вода – около 9°–11°. Вълнението ще е слабо.

 

В планините ще бъде облачно и с валежи. Над 1500 метра те ще са от сняг, а по-ниско – от дъжд. Ще духа силен вятър от северозапад. Температурите ще са около 6° на 1200 м и около минус 2° на 2000 м.

