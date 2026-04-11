Облачно време днес, в планините – сняг, по морето – превалявания

През деня облачността ще бъде значителна в почти цялата страна. Очакват се валежи от дъжд, а в планинските райони – от сняг. В Източна България дъждовете ще са придружени и от гръмотевици. Ще духа до умерен вятър – в западната част от северозапад, а в източната от юг-югоизток. Максималните температури ще достигнат между 11° и 16°, около 12° в столицата.

По Черноморието ще бъде облачно, с краткотрайни превалявания на отделни места следобед. Вятърът ще е умерен, временно силен от юг-югоизток. Температурите ще са между 9° и 11°, а морската вода – около 9°–11°. Вълнението ще е слабо.

В планините ще бъде облачно и с валежи. Над 1500 метра те ще са от сняг, а по-ниско – от дъжд. Ще духа силен вятър от северозапад. Температурите ще са около 6° на 1200 м и около минус 2° на 2000 м.