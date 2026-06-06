Лъв XIV, роден като Робърт Франсис Превост в Чикаго, пристигна на летище „Барахас“ от Рим, където беше посрещнат от испанския крал Фелипе VI и кралица Летисия.

Папа с американски, перуански и испански корени



Лъв XIV е първият американец начело на Католическата църква в нейната близо двехилядолетна история. Той е и първият папа с двойно гражданство – американско и перуанско, както и първият понтифик от ордена на августинците.





Посещението има и личен характер за него. Майката на папата произхожда от креолско семейство в Луизиана с доминикански, френски, африкански и испански корени, което придава допълнително значение на визитата.

21 събития за шест дни



Програмата включва 21 официални прояви. Очаква се до 1,5 милиона души да присъстват на литургията за празника Корпус Кристи на площад „Сибелес“ в Мадрид, а около 500 000 вярващи да се включат във вечерното бдение на площад „Пласа де Лима“.

На 8 юни папата ще се срещне с министър-председателя на Испания, след което ще произнесе реч пред депутатите в испанския парламент. Това ще бъде първият случай, в който папа участва в подобно събитие в Конгреса на депутатите.

По-късно същия ден той ще отдаде почит на Дева Мария от Алмудена в мадридската катедрала и ще се срещне с представители на местната църковна общност на стадион Сантяго Бернабеу.

На следващия ден Лъв XIV ще отпътува за Барселона, където ще отслужи литургия в емблематичната базилика Саграда Фамилия.

Първо папско посещение от 15 години



Последният папа, посетил Испания, беше Бенедикт XVI през 2010 г. Така визитата на Лъв XIV е първото папско посещение в страната от 15 години насам.

Според Испанската епископска конференция престоят на папата ще струва около 25 милиона евро, но се очаква да донесе икономически ефект за над 150 милиона евро благодарение на увеличения туристически поток.





От платформата Booking.com вече отчитат ръст в търсенията на места за настаняване по маршрута на папата, включително увеличение от 52% в Барселона и 46% в Мадрид.

От Ватикана определят визитата като знак, че въпреки процесите на секуларизация в Европа папата продължава да има важна роля в обществения дебат по редица теми както в Испания, така и на континента.