Новото STEAM пространство в Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ беше открито от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. То обединява направленията роботика и кибер-физични системи, дизайн и 3D прототипиране, природни науки, математика и информатика.

Инвестицията е на стойност близо 140 хил. евро и предоставя на учениците възможност не просто да учат теория, а да създават реални проекти. В новите лаборатории те ще програмират роботи, ще моделират и отпечатват триизмерни обекти, ще работят с професионални системи за дигитален печат и ще извършват практически експерименти с помощта на съвременна техника.

Към проекта са изградени и шест високотехнологични класни стаи, оборудвани с модерни образователни платформи и специализиран софтуер. Учениците ще разполагат с професионална камера с висока резолюция, метеорологична станция, 3D скенери и оборудване, което превръща класната стая в своеобразна лаборатория за иновации.

Новият STEM център е само част от мащабната трансформация на училището. Още през 2019 г. гимназията открива свой първи STEM център, посветен на виртуалната реалност, роботиката, електромобилите и зелената енергия.

Днес ПГ „Велизар Пеев“ е сред най-активно развиващите се професионални училища в страната. През миналата година учебното заведение получи статут на Център за високи постижения в професионалното образование – единствен такъв в Софийска област.

В рамките на проекта са инвестирани над 3,4 млн. лв. за изграждане на модерна образователна инфраструктура. Центърът обединява 15 специализирани кабинета, четири лаборатории, компютърни зали, учебни ателиета и съвременни пространства за практическо обучение.

Целта е учениците да придобиват умения, които все по-често се търсят от бизнеса – работа с автоматизирани системи, дигитални технологии, инженерни решения и иновативни производствени процеси.

По време на откриването министър Вълчев поздрави ръководството на гимназията за последователната политика за модернизация и насърчи учениците да бъдат упорити в обучението си.

„STEM кабинетите ще ви помогнат да експериментирате и да откривате себе си – своите интереси и пътя, по който искате да се развивате“, каза той.

Министърът отправи и послание към младите хора да не разчитат на бързи резултати.

„Ако искате да вървите напред и да се чувствате пълноценни хора, трябва да полагате усилия, да бъдете постоянни и понякога да оставяте телефоните настрана“, заяви проф. Вълчев.

По данни на Министерството на образованието и науката над 2000 училища и центрове за специална образователна подкрепа вече са изградили нови STEM пространства. За модернизацията на образователната система са инвестирани над половин милиард лева по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Сред множеството нови центрове в страната обаче Своге изпъква с нещо различно. Тук модерните технологии не са само витрина за показване на ново оборудване. Те постепенно се превръщат в ежедневна част от обучението и в шанс учениците от малък град да получат подготовка, сравнима с тази в най-добрите професионални гимназии в България.

Така Своге показва, че бъдещето на образованието не зависи от размера на града, а от амбицията да се инвестира в знания, технологии и възможности за младите хора.