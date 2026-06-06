По време на Петербургския международен икономически форум Путин коментира публикуваното от Зеленски отворено писмо, в което украинският президент предложи двамата лидери да се срещнат в трета страна като Турция или Швейцария.

„Засега не виждам смисъл“, каза руският президент в отговор на въпрос дали е готов на пряка среща.

Путин отказа да назове Зеленски по име и определи писмото като неподходящо за публичен дебат, твърдейки, че съдържа „елементи на грубост“.

Руският лидер също така подчерта, че позицията на Москва остава непроменена. Той повтори искането Украйна да се откаже от претенции към окупираните от Русия територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.





Зеленски: Путин не иска край на войната



Във вечерното си обръщение Зеленски заяви, че реакцията на Кремъл показва липса на желание за мирно решение.

„За съжаление руската страна отново избира войната. Всички чуха отговора. Слаб отговор“, каза украинският президент.

По думите му Путин не желае да прекрати войната срещу Украйна и отказва да промени настоящия курс.

Зеленски публикува писмото си на 4 юни и предложи пряка среща като начин за възобновяване на дипломатическия процес. Това беше първата подобна публична инициатива към руския президент от 2022 г. насам.

Тръмп: Приближаваме се



На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя преки разговори между Москва и Киев.

„Мисля, че това ще бъде решено. Приближаваме се“, каза Тръмп пред журналисти.

Американският лидер посочи, че няма нищо против Русия и Украйна да продължат директните контакти помежду си, като добави, че представители на неговата администрация също ще бъдат ангажирани в процеса.

Изявленията на тримата лидери идват в момент, когато бойните действия продължават с пълна сила, а опитите за възобновяване на мирните преговори остават без видим напредък.