За Западна България най-подходящото време за наблюдение ще бъде след около 21:50 ч., а за Източна България – около 15 минути по-рано. Двете планети ще се виждат ниско над западния хоризонт до залеза им около 23:30 ч. за района на София, пише БТА.

Три планети в съзвездието Близнаци



Маркишки обяснява, че вечерта на 9 юни Венера ще се намира на около 1 градус и 36 дъгови минути северно от Юпитер.

По-ниско и вдясно от тях ще се вижда и Меркурий, който се приближава до максималната си източна елонгация – моментът, в който изглежда най-отдалечен от Слънцето на небето.





Така трите планети ще могат да бъдат наблюдавани едновременно в границите на съзвездието Близнаци.

Най-доброто време за Меркурий е около 15 юни



На 15 юни Меркурий ще достигне максималната си източна елонгация и ще бъде на 24,5 градуса източно от Слънцето.

Това ще позволи планетата да остане видима достатъчно дълго след залез, за да бъде наблюдавана на фона на вече потъмнялото небе. Благоприятни условия ще има и в дните около тази дата.

Според Маркишки до края на годината ще има още два добри периода за наблюдение на Меркурий – около 2 август и около 21 ноември, когато планетата ще се вижда преди изгрев.

Луната ще допълни небесната картина



На 16 и 17 юни към трите планети ще се присъедини и тънкият сърп на Луната.

Тогава Венера, Юпитер и Меркурий ще бъдат подредени почти в права линия на вечерното небе, което ще предложи една от най-интересните астрономически гледки през юни.