Междувременно иранската агенция „Мехр“ съобщи за военни сблъсъци между ирански и американски сили в акваторията на Персийския залив и Оманско море. На този фон бяха разпространени и информации за нови взривове в различни части на страната.

Според местни медии експлозии са били чути в района на Бандар Абас, островите Кешм и Хенгам, както и в пристанището Корган. По-рано подобни съобщения дойдоха и от градовете Минаб и Сирик, което подсказва за разширяване на напрежението в южните части на Иран.

В коментар на ударите президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че представители на иранското ръководство са осъществили директен контакт с него с искане за прекратяване на продължаващите американски въздушни удари срещу цели в Иран.

В интервю за кореспондента на Fox News Трей Йингст американският държавен глава посочи, че е разговарял с високопоставени ирански представители, които са настояли за спиране на бомбардировките на фона на ескалиращото напрежение между двете страни.

По думите на Тръмп американските въоръжени сили вече са изстреляли 49 ракети „Томахок“ по ирански цели, включително обекти в района на Техеран.

Не така звучат нещата от иранска страна обаче. Иранските въоръжени сили обявиха, че преустановяват корабоплаването през Ормузкия проток в отговор на последните американски удари. Според информации, разпространени от ирански медии и цитирани от ДПА, решението е мотивирано от влошената обстановка в сферата на сигурността след атаките на САЩ.

Военното ръководство на Ислямската република заяви, че на всички плавателни съдове, включително петролни танкери и товарни кораби, се забранява преминаването през стратегическия морски коридор.

Посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани посочи пред Съвета за сигурност, че трайно споразумение за прекратяване на конфликта със САЩ и Израел не може да бъде постигнато чрез заплахи, сплашване и употреба на сила, и призова САЩ да се въздържат от заплахи и удари.