„Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение“, заявява Стефановски.

Той посочва, че здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. По думите му екипът на НЗОК е работил по дигитализацията и електронизацията на процесите в институцията, подобряване на контрола и повишаване на достъпа до качествена медицинска помощ.





„Пожелавам успех на наследника си“, допълва Стефановски.

И подуправителят напуска



Подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров също обяви, че се оттегля от поста.

„Подадох оставката си, тъй като без политическо доверие управлението е немислимо. Винаги съм избирал фактите пред внушенията, закона пред натиска и обществения интерес пред удобството. Позициите идват и си отиват, а името остава. Достойнството не се крепи на длъжности“, написа той във Facebook.

Политически натиск за смени



Разговорите за промени в ръководството на НЗОК започнаха още миналата седмица. Последователно различни политически сили поискаха предсрочно прекратяване на мандатите на управителя, подуправителя и на цялото ръководство на институцията.

Късно снощи в деловодството на Народното събрание и от „Прогресивна България“ са внесли проекти за решения за предсрочно освобождаване на ръководството на Касата.

По-рано депутати от ДПС също настояха за освобождаване на ръководството на НЗОК. Решенията на парламента по темата се очакват в следващите дни.