В същото време вносът от трети страни нараства с над 20% и достига почти 8,94 млрд. евро.

Сред най-важните пазари за българските стоки остават Турция, Сърбия, Китай, САЩ, Великобритания, Северна Македония и Украйна, които формират близо половината от износа към държави извън ЕС. При вноса водещи партньори са Турция, Китай, Сърбия и Украйна.

Само през април износът за трети страни се увеличава със 17,1% спрямо същия месец на миналата година, докато вносът бележи още по-силен ръст – над 42%.

В резултат на това търговското салдо на България с държавите извън ЕС остава силно отрицателно и за първите четири месеца на годината достига близо 3,7 млрд. евро.

Като цяло външната търговия на страната продължава да расте. От началото на годината до края на април България е изнесла стоки за над 15 млрд. евро, което е увеличение със 7,3% спрямо същия период на 2025 г. Вносът обаче възлиза на над 19,5 млрд. евро и нараства с близо 12%.

Така общият външнотърговски дефицит на страната достига 4,44 млрд. евро.

Положителна динамика се наблюдава и в търговията с останалите държави от Европейския съюз. За първото тримесечие на годината износът за ЕС нараства със 7,6% до 7,36 млрд. евро, а вносът се увеличава с 6,8% до малко над 8 млрд. евро. Най-важните партньори на България в рамките на съюза остават Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция.

Въпреки ръста на търговската активност както с ЕС, така и с трети страни, данните показват, че вносът продължава да изпреварва износа, което води до запазване на отрицателното външнотърговско салдо на страната.