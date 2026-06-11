Терените зад плажа „Бутамята“ не са обикновени общински имоти. Те попадат в Природен парк „Странджа“ и в защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Това са едни от последните места по българското крайбрежие, които все още съхраняват усещането за див пейзаж.

В продължение на десетилетия България развиваше морския си туризъм чрез строителство. Хотели замениха дюни. Апартаментни комплекси заеха пространства, които преди бяха част от крайбрежната природа. Всеки следващ проект беше представян като малък компромис в името на развитието. Натрупването на тези компромиси обаче промени голяма част от облика на Черноморието.





Днес спорът вече не е само за бетон. Натискът идва и под други форми – къмпинги, каравани, временни обекти, паркинги, туристическа инфраструктура. Те често изглеждат по-безобидни от големите строежи, но също носят риск за природата, ако липсват ясни правила и контрол.

Парадоксът е, че именно дивата природа е основната причина толкова хора да търсят места като Синеморец. Туристите идват заради усещането, че крайбрежието все още не е загубило естествения си вид. Ако тази среда бъде постепенно превърната в поредица от парцели за експлоатация, тя ще загуби качеството, което я прави ценна.

Случаят показва и друг проблем. Институциите често действат реактивно. Решения се вземат първо, а после започва спор дали са законни. Вместо оценките за въздействие върху околната среда да предхождат инвестиционните намерения, те нерядко се превръщат в препятствие, което трябва да бъде преодоляно след това.

Синеморец се оказва поредното място по българското Черноморие, където обществото се пита едно и също: има ли граница между развитието на туризма и опазването на природата, и кой всъщност определя къде е тя?

През последните две десетилетия почти няма знаково място по крайбрежието, което да не е минало през подобен конфликт.

Иракли се превърна в символ на битката срещу застрояването на едно от последните големи незастроени крайбрежни пространства. Карадере години наред беше предмет на спорове за инвестиционни намерения и бъдещето на района. Корал се превърна в пример за продължителни съдебни и административни битки. Алепу влезе в новинарските емисии с прочутото „укрепително съоръжение“, което предизвика национален дебат за начина, по който се реализират проекти по крайбрежието. Дюните край Несебър показаха колко лесно защитени територии могат да се окажат под натиск въпреки специалния си статут.

Спорът за четирите терена край Синеморец вероятно ще бъде решен по административен и съдебен път. Но по-важният спор остава отворен – разглеждаме ли Черноморието като природно наследство, което трябва да бъде пазено за следващите поколения, или като свободен ресурс, който може да бъде усвояван до последния незастроен метър.