Тръмп каза, че е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по въпроса и „се е съгласил да ѝ даде срок до 250-годишнината на нашата страна, в противен случай, за съжаление, митата им незабавно ще скочат до много по-високи нива“.

Празникът на 4 юли тази година отбелязва 250 години откакто американските колонии обявиха независимост от британското владичество, предаде AFP.

Фон дер Лайен посочи, че ЕС е постигнал „добър напредък“ към ратифицирането на споразумението до началото на юли. „И двете страни оставаме напълно ангажирани с неговото изпълнение“, написа тя в X.

ЕС и САЩ сключиха споразумение през юли миналата година, с което митата върху повечето европейски стоки бяха фиксирани на 15%. Тръмп обаче е недоволен от скоростта на прилагането им.

Ситуацията се усложни, след като Върховният съд на САЩ постанови през февруари, че Тръмп е превишил правомощията си и въведе широк набор от мита, включително върху ЕС. Оттогава администрацията на Тръмп наложи временно 10-процентно мито, докато търси по-трайни начини за възстановяване на търговската си програма. Съдебното решениене обаче не засегна секторните мита, като тези върху автомобилите, които съгласно споразумението с ЕС бяха намалени до 15%.

Докато споразумението продължава да очаква одобрение от държавите членки на ЕС, Тръмп обеща миналата седмица да повиши митата върху автомобилите и камионите от ЕС до 25%. Той обвини блока, че не изпълнява своята част от сделката. „Търпеливо чаках ЕС да изпълни своята част от историческото търговско споразумение, което сключихме в Търнбъри, Шотландия – най-голямото търговско споразумение в историята! Беше дадено обещание, че ЕС ще изпълни своята част от споразумението и, съгласно споразумението, ще намали митата си до нула!“, написа Тръмп в Truth Social.

В края на март евродепутатите дадоха зелена светлина на споразумението за митата с Тръмп, но поискаха и допълнителни гаранции. Въпреки условното одобрение от Европейския парламент, споразумението трябва да бъде договорено с държавите членки на ЕС, преди да може да бъде приложено от блока.