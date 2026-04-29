Сряда, 29 Април 2026, 12:58
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп

Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
Редактор: Красен Бучков
Крал Чарлз III направи силно дипломатическо изявление пред Конгреса на САЩ, подчертавайки необходимостта от подкрепа за Украйна и единство сред съюзниците, съобщава Politico.
 

Речта на британския монарх беше директен отговор на редовните критики на Тръмп към съюзниците от НАТО. Чарлз III припомни принципа на колективната отбрана, залегнал в член 5, и историческата солидарност, последвала терористичните атаки от 11 септември 2001 г.

 

„Отговорихме на предизвикателството заедно, както правим вече повече от век – рамо до рамо“, каза кралят, като по този начин ефективно подчерта важността на единството на Запада пред лицето на съвременните предизвикателства.


Чарлз III също така призова за „непоколебима решителност“ в защитата на Украйна, което е ясен сигнал към Вашингтон да не се отказва от подкрепата си за Киев. На фона на войната това се превърна в един от най-директните призиви от съюзник на САЩ по украинския въпрос директно на американската политическа сцена.

 

Думите му идват на фона на напрежение в трансатлантическите отношения и дебати в САЩ относно ролята на страната в глобалните конфликти.

 

Скрита критика към Тръмп

 

В речта си монархът също така символично се позова на Магна Харта, подчертавайки, че дори кралят не е над закона – послание, което мнозина видяха като косвен отговор на критиките към стила на управление на Тръмп.


Междувременно, самият Тръмп възприе приятелски тон по време на срещата си с краля, наричайки го „фантастичен“ и подчертавайки „специалните отношения“ между САЩ и Обединеното кралство. Снимка на лидерите дори се появи в социалните мрежи на Белия дом с надпис „ДВАМА КРАЛЕ“, което предизвика подигравателна реакция от критиците на президента.

 

Речта на Чарлз III дойде на фона на разногласия между съюзниците по редица международни въпроси, от Близкия изток до ролята на военната подкрепа в глобалните конфликти. Британският премиер Киър Стармър преди това подчерта, че партньорството със САЩ е „незаменимо“, но изисква поддържане на споделени принципи.

 

Въпреки церемониалния характер на посещението, с неговите почетни караули, авиошоу и държавна вечеря, основното послание на речта беше политическо.

 

„Тръмп видя двама крале, Чарлз беше нещо съвсем различно“, заключава изданието.


Крал Чарлз е заявил пред Конгреса, че Съединените щати са „сърцето“ на НАТО, очевидно в отговор на заплахите на президента Доналд Тръмп да напусне алианса.

 

Крал Чарлз също така спомена терористичните атаки в Съединените щати от 11 септември 2001 г., когато за първи път беше приложен член 5 от Хартата на НАТО, намеквайки, че Украйна все още се нуждае от защита.

 

„Същата непоколебима решителност е необходима, за да защитим Украйна и нейните най-смелите хора – за да осигурим истински справедлив и траен мир“, каза той.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
ЕК подготвя План за действие за електрификация 0| 23 | ЕК подготвя План за действие за електрификация Нова Зеландия без статуя на сексуални робини след несъгласие на Япония 0| 181 | Нова Зеландия без статуя на сексуални робини след несъгласие на Япония С влак до морето: БДЖ пуска нощна композиция по Подбалканската линия 0| 149 | С влак до морето: БДЖ пуска нощна композиция по Подбалканската линия Най-големият ремонт от десетилетия: Пистата на Летище Бургас е готова 0| 161 | Най-големият ремонт от десетилетия: Пистата на Летище Бургас е готова

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7454 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5626 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4671 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 5| 4325 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3285 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 3| 3198 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 4| 3138 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно 12| 2905 | Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно
