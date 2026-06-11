В интервю за сръбската обществена телевизия РТС той посочи, че решението му не би трябвало да изненадва никого.

„Планирам да подам оставка, ще ви съобщя кога, но това не е изненада за когото и да било“, каза Вучич.

Сръбският лидер допълни, че вече обмисля кой да бъде кандидатът за президент на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).

По думите му кандидатът на партията със сигурност ще спечели предстоящия вот.

Изявлението идва на фона на продължаващото политическо напрежение в Сърбия и засиления обществен натиск срещу управлението през последните месеци.