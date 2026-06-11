След като с решение на ЦИК Ангел Георгиев е обявен за народен представител и полага клетва, той придобива имунитет, което налага разрешение от Народното събрание за продължаване на съдебното производство. Законът допуска то да бъде възобновено само при сваляне на имунитета или при изрично негово съгласие.

Случаят се отнася до вече внесен обвинителен акт за престъпление от общ характер, като към момента делото срещу Георгиев е блокирано именно заради парламентарната му защита.

През лятото на 2020 г., по време на протестите за оставка на правителството, Ангел Георгиев и неговият колега Веселин Вешев влизат във физически сблъсък с органите на реда, при който според прокуратурата са блъскали и удряли полицейски служители.

Образуваното наказателно дело срещу него стартира в съда през 2021 г. То претърпява редица обрати, включително отводи на съдии, като през 2025 г. процесът се връща в начална фаза. Пострадалите полицаи напускат процеса като граждански ищци, а Георгиев неколкократно се отказва от депутатския си имунитет, за да се води разследването. Впоследствие са внасяни искания от Главния прокурор за продължаване на наказателното производство срещу него.

Преди дни Ангел Георгиев беше избран за председател на Комисията по политиките за българите извън страната.