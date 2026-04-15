Сряда, 15 Април 2026, 14:39
Зърнопроизводители и работещи в агенция „Борба с градушките“ са в протестна готовност

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Зърнопроизводители от страната обявиха протестна готовност преди изборите. Причината е натискът от войната в Близкия Изток, който оказва влияние върху цените на горивата.
 

Радослав Христов от Асоциацията на зърнопроизводителите направи сравнение със ситуацията от преди четири години, когато започна войната в Украйна.

 

„Когато започна войната в Украйна и започнаха да се вдигат драстично горива, торове и какво ли още не, се вдигаха и цените на нашите производства, цените на зърното. Сега сме свидетели на драстично увеличение на разходите – цените на торовете са с около 37%, на горивата са с доста сериозно увеличение, а цените на зърното на борсата в момента са непокътнати. Не мърдат", заяви Христов пред БНР. Според него има шанс сформираната работна група в Министерство на земеделието да постигне договореност за помощи за зърнопроизводителите.

 

В петък браншът ще обсъди последващи стъпки и предприемане на ефективни протестни действия след 19 април, когато ще се проведат извънредните парламентарни избори, ако не се постигнат договорености за подкрепа.

 

В друг сектор също са в протестна готовност. Работещите в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ откри активния сезон по противоградова защита с ракетен способ в България с искания за увеличение на заплатите – в противен случай спират работа.

 

Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи. Противоградова защита има в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен, припомня общественото радио.

 

Работещите в агенцията от години са недоволни от заплатите си и протестират. В началото на месеца поискаха 40% скок във възнагражденията, което на пръв поглед е много, но на практика е 250 евро на човек, тъй като 90 на сто от персонала работи на минимална заплата. От 2016 г. парите за издръжка на Агенцията не са увеличавани, казват синдикатите и припомнят, че в разгара на сезона, в който падат най-много градушки, работниците може да спрат работа и да обявят ефективна стачка.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Новият унгарски парламент ще заработи от май, Мадяр поиска оставката на президента 1| 303 | Новият унгарски парламент ще заработи от май, Мадяр поиска оставката на президента Прокуратурата не повдигна обвинения за блокадата на тунел „Витиня“ 0| 355 | Прокуратурата не повдигна обвинения за блокадата на тунел „Витиня“

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 5| 10955 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3978 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 3726 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 3628 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 2| 3623 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 13| 3564 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3509 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3123 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
