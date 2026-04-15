Радослав Христов от Асоциацията на зърнопроизводителите направи сравнение със ситуацията от преди четири години, когато започна войната в Украйна.

„Когато започна войната в Украйна и започнаха да се вдигат драстично горива, торове и какво ли още не, се вдигаха и цените на нашите производства, цените на зърното. Сега сме свидетели на драстично увеличение на разходите – цените на торовете са с около 37%, на горивата са с доста сериозно увеличение, а цените на зърното на борсата в момента са непокътнати. Не мърдат", заяви Христов пред БНР. Според него има шанс сформираната работна група в Министерство на земеделието да постигне договореност за помощи за зърнопроизводителите.

В петък браншът ще обсъди последващи стъпки и предприемане на ефективни протестни действия след 19 април, когато ще се проведат извънредните парламентарни избори, ако не се постигнат договорености за подкрепа.

В друг сектор също са в протестна готовност. Работещите в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ откри активния сезон по противоградова защита с ракетен способ в България с искания за увеличение на заплатите – в противен случай спират работа.

Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи. Противоградова защита има в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен, припомня общественото радио.

Работещите в агенцията от години са недоволни от заплатите си и протестират. В началото на месеца поискаха 40% скок във възнагражденията, което на пръв поглед е много, но на практика е 250 евро на човек, тъй като 90 на сто от персонала работи на минимална заплата. От 2016 г. парите за издръжка на Агенцията не са увеличавани, казват синдикатите и припомнят, че в разгара на сезона, в който падат най-много градушки, работниците може да спрат работа и да обявят ефективна стачка.