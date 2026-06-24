Около 68 000 домакинства в Бретан останаха без ток, като властите предупредиха, че възстановяването на електрозахранването може да продължи поне до сряда вечерта. Проблемите съвпаднаха с най-тежката фаза на горещата вълна, обхванала страната.

Вторник е бил най-горещият ден, регистриран досега във Франция, със средна температура от 29,8 градуса. В югозападната област Ланд термометрите са достигнали 44,3 градуса. Рекорд е отчетен и през нощта срещу вторник, когато средната температура в страната е била 29,9 градуса.





Повече от половината френски региони остават под най-висока степен на предупреждение за опасни жеги. В Париж, Бордо и голяма част от западната част на страната се очакват температури около 40 градуса и през следващите дни.

Горещата вълна обхваща Европа



Екстремните температури вече се разпространяват и в други европейски държави. Предупреждения за опасни жеги са издадени в Нидерландия, Белгия, Германия, Испания и Италия. В Германия през уикенда температурите може да достигнат 40 градуса, а в северните части на Испания се очакват до 42 градуса.

В Италия 16 областни центъра са под червен код за опасно високи температури. Белгия активира националния си план за реакция при горещини едва за втори път от 2020 г. насам.





Френските власти съобщиха още, че от миналия четвъртък най-малко 40 души са загинали при инциденти, свързани с горещините, предимно при къпане и плуване. В редица региони е повишена и опасността от горски пожари.

Според европейската климатична служба „Коперник“ Европа остава континентът, който се затопля най-бързо в света, като температурите тук се повишават приблизително два пъти по-бързо от средното за планетата.