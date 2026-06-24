От Областната дирекция на МВР – Ловеч потвърдиха, че по случая има задържан. Към момента не се съобщават подробности за самоличността му, както и за евентуалната му съпричастност към престъплението.

Сигналът за трагедията е подаден около 3:40 часа тази сутрин. При първоначалния оглед в стая на сградата, използвана като общежитие, са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче. По-късно пред сградата е намерено и тялото на 16-годишно момиче.

На място работят криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция“, разследващи полицаи, служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР – Ловеч, както и екипи от районните управления в Ловеч и Угърчин.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Ловеч, като е образувано досъдебно производство. Разследващите извършват огледи и събират доказателства за изясняване на всички факти и обстоятелства около смъртта на тримата млади хора.

Районът около общежитието остава отцепен, а достъпът на външни лица до местопроизшествието е ограничен.

По неофициална информация, разпространена от някои медии, една от версиите, по които се работи, е свързана с личен конфликт и ревност. Към момента обаче от полицията и прокуратурата не са потвърдили официално мотивите за престъплението.

Очаква се през следващите часове разследващите органи да предоставят повече информация по случая.