От Областната дирекция на МВР – Ловеч потвърдиха, че по случая има задържан. Към момента не се съобщават подробности за самоличността му, както и за евентуалната му съпричастност към престъплението.
Сигналът за трагедията е подаден около 3:40 часа тази сутрин. При първоначалния оглед в стая на сградата, използвана като общежитие, са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче. По-късно пред сградата е намерено и тялото на 16-годишно момиче.
На място работят криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция“, разследващи полицаи, служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР – Ловеч, както и екипи от районните управления в Ловеч и Угърчин.
За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Ловеч, като е образувано досъдебно производство. Разследващите извършват огледи и събират доказателства за изясняване на всички факти и обстоятелства около смъртта на тримата млади хора.
Районът около общежитието остава отцепен, а достъпът на външни лица до местопроизшествието е ограничен.
По неофициална информация, разпространена от някои медии, една от версиите, по които се работи, е свързана с личен конфликт и ревност. Към момента обаче от полицията и прокуратурата не са потвърдили официално мотивите за престъплението.
Очаква се през следващите часове разследващите органи да предоставят повече информация по случая.
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Коментари 1
Този бисер на "грижата за човека"-социалните общежития, винаги са били къщи на ужасите, но на кой му пука...
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