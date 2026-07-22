Много проблеми започват преди приготвянето. Съхранението, смилането, водата, чистотата на машината и последователността в рецептата влияят пряко върху крайния резултат. Ако тези детайли се пренебрегнат, дори добър продукт може да изглежда безхарактерен.
#1 Държите кафето на открито или близо до топлина
Кафето реагира чувствително на въздух, светлина, влага и висока температура. Когато пакетът стои отворен до печката, върху хладилника или близо до прозорец, ароматните съединения се разграждат по-бързо. Така напитката губи свежест още преди да попадне в машината или кафеварката.
По-добрият подход е да съхранявате кафето в плътно затворен съд, далеч от пара, слънце и силни миризми. Не го пресипвайте често между различни съдове, защото всяко отваряне добавя кислород. Постоянната защита от средата запазва аромата по-дълго и прави вкуса по-чист.
#2 Избирате смилане, което не отговаря на метода
Смилането определя колко бързо водата извлича аромат, киселинност, сладост и плътност. Ако частиците са прекалено едри, водата преминава бързо и напитката става слаба. Ако са прекалено фини, извличането се усилва и вкусът може да стане горчив и сух.
Различните методи изискват различна структура на частиците. Еспресото обикновено работи с по-фино смилане, френската преса има нужда от по-едро, а филтърното кафе стои между тези два подхода. Ако използвате мляно кафе, проверете за какъв метод е подходящо, защото правилното съвпадение запазва аромата и намалява риска от небалансирана чаша.
#3 Използвате вода с неподходяща температура
Температурата на водата влияе върху това кои вещества се извличат от кафето. Прекалено горещата вода може да подчертае горчиви и груби нотки. Прекалено хладката вода извлича по-малко ароматни вещества и оставя напитката слаба, водниста и неубедителна.
При ръчно приготвяне е разумно водата да не кипи бурно в момента на контакт с кафето. След завиране може да изчакате кратко, преди да налеете. Този прост навик намалява риска от прекомерно извличане и помага ароматът да остане по-ясен.
#4 Пренебрегвате качеството на водата
Водата е основната част от всяка чаша кафе, затова нейният вкус има пряко значение. Ако тя има силен хлорен мирис, метален оттенък или тежко усещане, тези характеристики преминават в напитката. Дори добро кафе трудно може да ги прикрие напълно.
Не е нужно да използвате специална вода за всяка чаша. Достатъчно е да проверите дали водата има неутрален вкус и чист мирис. Филтрираната вода често помага, когато чешмяната вода е твърде натрапчива. Така кафето изразява собствените си качества, а не недостатъците на водата.
#5 Оставяте машината и аксесоарите замърсени
Кафените масла се натрупват по цедки, дюзи, филтри, кани и контейнери. С времето тези остатъци гранясват и започват да променят аромата на всяка следваща напитка. Това се случва постепенно, затова много хора свикват с неприятния вкус и не го свързват с чистотата.
Редовното почистване е част от приготвянето, а не допълнителна грижа. Изплаквайте елементите, които докосват кафето, и премахвайте утайката навреме. При автоматични машини следвайте програмите за промиване и декалциране. Чистата техника позволява на аромата да идва от прясното кафе, а не от стари остатъци.
#6 Дозирате без постоянна рецепта
Когато дозирате „на око“, всяка чаша става различна. Малка промяна в количеството кафе, водата или времето на контакт може да промени аромата осезаемо. Ако всеки път използвате различна мярка, трудно ще разберете коя промяна е подобрила или влошила резултата.
По-надеждният подход е да изберете базово съотношение и да го повтаряте няколко пъти. Мерителна лъжица или кухненска везна дават повече контрол. Когато рецептата е постоянна, по-лесно разпознавате дали проблемът е в смилането, водата, дозата или свежестта.
#7 Бързате да добавите мляко, захар или сироп
Млякото, захарта и ароматните сиропи могат да направят напитката по-мека, но също прикриват естествения аромат. Ако ги добавите веднага, няма да разберете дали кафето е свежо, добре извлечено и балансирано. Това е особено важно при нов бленд или нов начин на приготвяне.
Първо помиришете кафето и опитайте малка глътка без добавки. Така ще усетите основния профил на напитката, включително сладост, киселинност, плътност и горчивина. След това добавете мляко или захар според вкуса си. Този кратък навик развива по-точна преценка и помага при следващ избор.
По-добрата чаша започва преди първата глътка
Ароматът не зависи само от марката, машината или цената на кафето. Той е резултат от няколко последователни решения, които започват със съхранението и завършват с начина на сервиране. Когато тези решения са точни, чашата става по-постоянна и по-приятна.
Най-важното е да контролирате факторите, които можете да управлявате лесно у дома. Дръжте кафето защитено, избирайте подходящо смилане, използвайте чиста вода, поддържайте техниката и повтаряйте работеща рецепта. Така ароматът има по-голям шанс да остане жив до момента, в който отпиете първата глътка.
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Коментари 2
И най-ужасната грешка -пушите заедно с кафето.Хем гълтате катраните,хем осирате кафето.
Брех! Чудех се защо виетнамското кафе не ми харесваше, а аз съм го дозирал "на око"...
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