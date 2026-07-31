Около това мнение се обединиха изпълнителният заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България Милена Ангелова и членът на Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора и председател на Българската конфедерация по заетостта Николай Николов в ефира на NOVA NEWS.

По думите на Ангелова недостигът на работна сила продължава да бъде един от най-сериозните проблеми пред бизнеса. Очакванията са през 2026 г. на пазара да липсват около 260 000 работници, което принуждава компаниите да преструктурират дейността си, да променят организацията на работа и все по-често да внедряват решения с изкуствен интелект.

Именно недостигът на кадри и нарастващите разходи за труд ограничават възможностите за икономически растеж и износ, твърди тя. Увеличението на минималната работна заплата оказва допълнителен натиск върху компаниите, които трудно се справят с по-високите разходи за персонал.

Николай Николов обаче смята, че охлаждането на пазара може да се окаже само началото на по-сериозни процеси. По думите му през есента и до края на годината може да се наблюдават повече съкращения и оттегляне на инвеститори, като най-силно засегнати вероятно ще бъдат индустрията и производството.

Въпреки тези опасения данните показват, че заетостта остава висока. Безработицата през първото тримесечие на 2026 г. е 3,2% при 3,9% година по-рано, което според Ангелова показва, че пазарът остава активен, макар в него да текат сериозни структурни промени между различните икономически сектори.

Експертите определят демографската криза като най-голямото дългосрочно предизвикателство. По данни на АИКБ през последните 15 години България е загубила над един милион души в трудоспособна възраст, а всяка година между 40 000 и 45 000 души отпадат от пазара на труда.

В същото време бизнесът продължава да изпитва остър недостиг на квалифицирани специалисти, особено инженери, електротехници, механици и други средноквалифицирани кадри. Според Ангелова сериозен проблем е и разминаването между образованието и нуждите на работодателите, като близо 60% от работещите заемат позиции, които не съответстват на придобитата от тях квалификация. Затова тя настоя за по-тясно сътрудничество между образователната система и бизнеса, включително чрез разширяване на дуалното обучение и развитието на защитени специалности.

И двамата експерти са категорични, че привличането на работници от трети страни остава необходимо решение за преодоляване на кадровия дефицит. Работодателите прибягват до тази възможност не защото е по-евтина, а защото не разполагат с достатъчно кадри в страната.