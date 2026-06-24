Фючърсите на европейския петролен сорт Брент поевтиняха със 78 цента, или 0,73%, до 76,52 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 74 цента, или 0,54%, като достигна 72,67 долара за барел. И двата основни сорта приключиха предходната търговска сесия със спад от около 1%, достигайки най-ниските си стойности от началото на март.

Според анализатори от ING, цитирани от Reuters, увеличаването на броя на корабите, които преминават през стратегическия Ормузки проток, засилва очакванията за постепенно нормализиране на доставките на петрол от региона. Въпреки това трафикът все още остава под нивата отпреди началото на конфликта.

Допълнителен натиск върху цените оказват и сигналите за дипломатическо размразяване. Сред факторите са решението на Вашингтон да предостави на Техеран 60-дневно изключение от част от санкциите след началните мирни разговори, както и отслабването на военната активност в Ливан.

„Очакванията за намаляване на напрежението между САЩ и Иран и възстановяване на петролните потоци през Ормузкия проток продължават да тежат върху пазара“, коментира Томомичи Акута от Mitsubishi UFJ Research and Consulting. По думите му допълнителен напредък в ядрените преговори може да доведе до връщане на цените на петрола към нивата отпреди началото на конфликта.

Въпреки позитивните сигнали, остава несигурността около бъдещето на договореностите между Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се е съгласил на дългосрочни ядрени инспекции, но от Техеран отхвърлиха подобно твърдение. Междувременно данните за корабния трафик показват, че три големи петролни танкера, които досега са били блокирани в района, са преминали през Ормузкия проток.

На пазара влияние оказват и данните за американските петролни запаси. Американският петролен институт отчете намаление на запасите от суров петрол в САЩ със 765 хиляди барела за седмицата до 19 юни. Очакванията на анализаторите, анкетирани от Reuters преди това, бяха за значително по-голям спад – около 4,5 милиона барела.