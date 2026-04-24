Фючърсите на сорта Brent поскъпнаха с 0,94% до 106,06 долара за барел, а американският WTI се повиши с 0,73% до 96,56 долара. За седмицата ръстът е съответно 17,13% за Brent и 15,13% за WTI – най-силното седмично повишение от началото на конфликта.

Основен фактор за поскъпването остава напрежението около Ормузкия проток – стратегически маршрут, през който преминава около 20% от световния износ на петрол и втечнен газ. Смущенията в района се засилиха на фона на военните действия и политическата конфронтация в региона, което допълнително изостря пазара.

Допълнително влияние оказаха и политически изявления от Вашингтон. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран може да е укрепил военните си способности по време на кратко примирие, но подчерта, че американските сили биха могли да ги неутрализират бързо. Той обаче отказа да постави срок за евентуално мирно споразумение, настоявайки за „голяма сделка“.

Анализатори предупреждават, че настоящото примирие може да се окаже само пауза пред нова фаза на конфликта. При провал на дипломатическите усилия цените на петрола могат да достигнат нови годишни върхове.

Напрежението се засили и след публикувано от Иран видео, показващо операция срещу търговски кораб в Ормузкия проток – ход, възприет като демонстрация на контрол върху ключовия воден път. Според експерти евентуални продължителни смущения в региона могат да доведат до спад на глобалните запаси под сезонните нива и допълнително повишаване на цените.

Междувременно дипломатическите усилия в региона продължават, включително удължаване на примирие между Израел и Ливан, договорено с посредничеството на САЩ. Въпреки това рискът от нова ескалация остава висок, а енергийните пазари реагират с повишена чувствителност към всяко развитие на конфликта.