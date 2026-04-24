Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 11:34
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 856 | НОВИНИ

Oпасения от нова военна ескалация в Близкия изток вдигат цената на петрола

Източник: БГНЕС
Цените на петрола се повишиха в петък на фона на очакванията за нова военна ескалация между САЩ и Иран. Повод за тревога станаха разпространени кадри от Техеран, показващи ирански командоси, щурмуващи търговски кораб в Ормузкия проток, както и съобщения за активирана противовъздушна отбрана срещу „враждебни цели“, съобщава Reuters.
 

Фючърсите на сорта Brent поскъпнаха с 0,94% до 106,06 долара за барел, а американският WTI се повиши с 0,73% до 96,56 долара. За седмицата ръстът е съответно 17,13% за Brent и 15,13% за WTI – най-силното седмично повишение от началото на конфликта.

 

Основен фактор за поскъпването остава напрежението около Ормузкия проток – стратегически маршрут, през който преминава около 20% от световния износ на петрол и втечнен газ. Смущенията в района се засилиха на фона на военните действия и политическата конфронтация в региона, което допълнително изостря пазара.

 

Допълнително влияние оказаха и политически изявления от Вашингтон. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран може да е укрепил военните си способности по време на кратко примирие, но подчерта, че американските сили биха могли да ги неутрализират бързо. Той обаче отказа да постави срок за евентуално мирно споразумение, настоявайки за „голяма сделка“.

 

Анализатори предупреждават, че настоящото примирие може да се окаже само пауза пред нова фаза на конфликта. При провал на дипломатическите усилия цените на петрола могат да достигнат нови годишни върхове.

 

Напрежението се засили и след публикувано от Иран видео, показващо операция срещу търговски кораб в Ормузкия проток – ход, възприет като демонстрация на контрол върху ключовия воден път. Според експерти евентуални продължителни смущения в региона могат да доведат до спад на глобалните запаси под сезонните нива и допълнително повишаване на цените.

 

Междувременно дипломатическите усилия в региона продължават, включително удължаване на примирие между Израел и Ливан, договорено с посредничеството на САЩ. Въпреки това рискът от нова ескалация остава висок, а енергийните пазари реагират с повишена чувствителност към всяко развитие на конфликта.

f Сподели t Tweet Автор: Иван Гайдаров Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 