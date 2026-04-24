Шофьорите изчакват денонощия, за да преминат границата с Турция. Освен аварийната лента, камионите заемат и една от активните ленти за движение. Това създава сериозни предпоставки за тежки пътни инциденти. Преди три седмици катастрофа в района завърши със смъртен случай на турски шофьор. Пътната полиция призовава за изключително внимание в този участък. Ситуацията е значително по-тежка спрямо дните с 16 км опашка от тирове по „Марица“.

По данни на Агенция „Митници" са преминали 3045 камиона, като 1560 от тях са на изход. Предишните отчети сочеха средно по около 2500 товарни автомобила на денонощие. Основната причина за задръстването е традиционно интензивният трафик в края на календарната година. Стокообменът между Европа и Турция се засилва значително през декември.

Допълнително влияние върху кризата оказват и протестите на гръцките фермери. Те периодично блокират магистрали преди граничните преходи с България и Турция. Налице е и неритмично пропускане на превозни средства от страна на турските власти. Това води до натрупване на огромни маси камиони на българска територия. Проблемът е постоянен, като често около 15 километра колона от тирове чака пред пункта.

Агенция „Митници“ твърди, че работи на пълен капацитет и в пълен синхрон. Институцията уверява, че целият наличен състав е мобилизиран за обработка на трафика. Местните жители обвиняват митничарите в недостатъчна ефективност на платно „Изход“. Според хората в Свиленград организацията на пункта не отговаря на нуждите на бизнеса. Опашките продължават да растат, въпреки опитите за ускоряване на преминаването.