Проф. Ташев подчертава, че пасивната българска политика през последните години създава опасни пробойни в общия европейски консенсус. Липсата на проактивни действия от страна на София позволява на западноевропейските дипломати да пренебрегват детайлите на македонския въпрос. През последната година подобни послания са идвали също от представители на Хърватия и Черна гора.

Обяснявам си го по-скоро като незнание, но незнанието се дължи на няколко фактора. Първо – не са длъжни белгийските или други представители на дипломацията от Западна Европа да познават в детайли македонския въпрос. Второ – пасивната българска политика през последните години.

Експертът обясни, че въпросът за РСМ не е обикновен двустранен спор, а проблем, свързан с основните човешки права. Системното нарушаване на правата на хората с българска идентичност започва още през 1944 година. В момента РСМ се самоблокира заради нежеланието си да изпълни критериите, залегнали в т.нар. Френско предложение.

Историческият контекст показва, че по време на комунистическия режим в България е водена политика на мълчание. Българската комунистическа партия е извършила поредица от компромиси и грешки по македонския въпрос след 1944 година. Тези действия са били продиктувани от стремежа за поддържане на добри отношения с Югославия. Политическите грешки от миналото позволяват днес на Скопие да налага тези за „решен“ въпрос пред международната общност.

Сдружението на потомци на бежанци и преселници от територията на РСМ вече реагира с протестна декларация. Организацията настоява за по-активно разясняване на историческата истина пред европейските партньори. Често се случва РСМ да призовава мощни държави от ЕС да натиснат София за ускоряване на евроинтеграцията й.

Новият състав на Европейския парламент изисква подновяване на информационната кампания от българска страна. Много от настоящите евродепутати не са запознати с детайлите на преговорната рамка и условията за Скопие. България трябва ясно да заяви, че спазването на човешките права е фундаментално условие за членство в европейското семейство. Само чрез системна и ясна позиция София може да защити своите национални интереси на международната сцена.