Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 11:35
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 403 | НОВИНИ

Родители сигнализират за бити и тормозени деца в детска градина в Павликенско

След като децата ми се прибраха от детската градина на 2 април, малкият ми син се оплака, че е бил наказан и го боли стомахът. Дъщеря ми обясни, че той е бил затиснат с маса и наказан зад вратата. Тя е плакала, защото не е могла да му помогне. След като се прибра, имаше следи по корема си, отбелязани от масата”, казва майката, подала сигнала пред Нова телевизия.
 

Тя допълва, че в разговор с друга майка е станало ясно, че и нейното дете е разказало, че са "тормозени от директорката на градината".

 

„Изведнъж детенцето ѝ започна да разказва, че е било свидетел как директорката е удряла шамари на няколко от децата, които са със заболяване. След тази информация спрях да си пускам децата в детската градина, защото ме е страх".

 

Тя уточнява, че по жалбата до момента е извършена проверка само от Велико Търново, а от кмета на община Павликени няма никаква информация как се развиват нещата.

 

Друга майка пък твърди, че има дете, заключвано в мазето, а повечето деца биват заплашвани с полиция, ако не заспят по-бързо.

 

„Детето ми е станало да играе; директорката го е блъснала, а то е паднало на пода върху ръката си. То се оплака и не иска да ходи на градина. Тя му биела шамари, защото играело и скачало”.

 

Директорката на детската градина Силвия Крушевска категорично отрече пред НОВА ТВ от нейно име и от името на персонала на детската градина твърденията за насилие над децата, посочени в жалбата, а именно, че са бити, удряни, заключвани, затискани и наказвани.

 

„За първи път има подадена такава жалба срещу нас. Сигналът е подаден само от родителите на едно дете. В понеделник ще инициираме родителска среща, за да разговаряме с тях”, заяви Крушевска.

 

Родителите настояват за промяна и оставка на директорката.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 