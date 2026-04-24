Тя допълва, че в разговор с друга майка е станало ясно, че и нейното дете е разказало, че са "тормозени от директорката на градината".

„Изведнъж детенцето ѝ започна да разказва, че е било свидетел как директорката е удряла шамари на няколко от децата, които са със заболяване. След тази информация спрях да си пускам децата в детската градина, защото ме е страх".

Тя уточнява, че по жалбата до момента е извършена проверка само от Велико Търново, а от кмета на община Павликени няма никаква информация как се развиват нещата.

Друга майка пък твърди, че има дете, заключвано в мазето, а повечето деца биват заплашвани с полиция, ако не заспят по-бързо.

„Детето ми е станало да играе; директорката го е блъснала, а то е паднало на пода върху ръката си. То се оплака и не иска да ходи на градина. Тя му биела шамари, защото играело и скачало”.

Директорката на детската градина Силвия Крушевска категорично отрече пред НОВА ТВ от нейно име и от името на персонала на детската градина твърденията за насилие над децата, посочени в жалбата, а именно, че са бити, удряни, заключвани, затискани и наказвани.

„За първи път има подадена такава жалба срещу нас. Сигналът е подаден само от родителите на едно дете. В понеделник ще инициираме родителска среща, за да разговаряме с тях”, заяви Крушевска.

Родителите настояват за промяна и оставка на директорката.