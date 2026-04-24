Петък, 24 Април 2026, 14:38
Еманюел Макрон: Напускам политиката през 2027 година

Редактор: Frognews
Президентът на Франция, Еманюел Макрон, заяви, че повече няма да се занимава с политика, след като изтече мандатът му през 2027 г., предаде Франс прес. "Не се занимавах с политика преди това, няма да го правя и след това", каза Макрон в Никозия. Френският държавен глава е в столицата на Кипър на официално посещение и за неформална европейска среща.
 

"Винаги съм обичал страната си и винаги съм се интересувал от живота на страната ми.", каза още той.

 

48-годишният Еманюел Макрон спечели президентските избори във Франция за първи път през 2017 г., когато на балотажа победи Марин льо Пен с 66% от гласовете и официално встъпи в длъжност на 14 май същата година. През 2022 г. той беше преизбран за втори мандат, отново в битка срещу Льо Пен, но този път с по-малка подкрепа - 58,55%, и стана първият френски президент от 2002 г., който получава повторно доверие.

 

Сред основните проблеми по време на управлението му бяха протестите на "жълтите жилетки" срещу високите разходи за живот и социалното неравенство, както и масовото недоволство срещу пенсионната реформа и вдигането на пенсионната възраст. Първият му мандат беше белязан и от пандемията от COVID-19, икономическите последици от нея и мерките за ваксинация.

 

Вторият му мандат преминава под знака на войната в Украйна, енергийната криза, инфлацията и отслабеното парламентарно мнозинство, което затрудни вътрешнополитическите му реформи.

 

