Според Вашингтон групата е убивала иракски цивилни и е атакувала дипломатически обекти на САЩ в Ирак, както и американски военни бази и персонал в Ирак и Сирия. Подкрепяни от Иран групировки са атакували посолството на САЩ в Багдад, дипломатическия и логистичния обект на летището в столицата и петролни находища, експлоатирани от чуждестранни компании, предаде БГНЕС.



По-рано този месец подобна награда беше предложена за лидера на „Катаиб Хизбула“ - мощна иракска въоръжена група, която миналия месец отвлече американската журналистка Шели Китълсън и я задържа за една седмица, преди да я освободи. Вашингтон засили натиска върху Багдад да се бори с протехеранските групировки, като спря паричните преводи и замрази финансирането на програми за сигурност в Ирак, според съобщения на американски медии тази седмица. Ирак, който наскоро беше възстановил известна стабилност след десетилетия на конфликти, беше незабавно въвлечен в близкоизточната война, предизвикана от нападението на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.