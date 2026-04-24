САЩ предлагат 10 млн. долара награда за лидера на иракска въоръжена група

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за лидера на иракска въоръжена група
САЩ предлагат до 10 милиона долара за информация за лидера на иракската въоръжена група „Катаиб Сайид ал-Шухада“, подкрепяна от Иран и определена като терористична организация. Търси се информация за Хашим Финян Рахим ал-Сараджи, известен като Абу Алаа ал-Уалаи, член на управляващия шиитски алианс в Ирак.
 

Според Вашингтон групата е убивала иракски цивилни и е атакувала дипломатически обекти на САЩ в Ирак, както и американски военни бази и персонал в Ирак и Сирия. Подкрепяни от Иран групировки са атакували посолството на САЩ в Багдад, дипломатическия и логистичния обект на летището в столицата и петролни находища, експлоатирани от чуждестранни компании, предаде БГНЕС.


По-рано този месец подобна награда беше предложена за лидера на „Катаиб Хизбула“ - мощна иракска въоръжена група, която миналия месец отвлече американската журналистка Шели Китълсън и я задържа за една седмица, преди да я освободи. Вашингтон засили натиска върху Багдад да се бори с протехеранските групировки, като спря паричните преводи и замрази финансирането на програми за сигурност в Ирак, според съобщения на американски медии тази седмица. Ирак, който наскоро беше възстановил известна стабилност след десетилетия на конфликти, беше незабавно въвлечен в близкоизточната война, предизвикана от нападението на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

