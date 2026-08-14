„Индикаторите са измененията в ръста на средната работна заплата, индексът на малката потребителска кошница, изменението в медианната работна заплата и брутната добавена стойност на един зает. Това са индикаторите, които смятаме от работодателска гледна точка, че следва да обсъждаме и да сложим техните тегла и съотношения между тях на следващата ни среща в понеделник“, обясни Митрев. Той заяви, че е оптимист, че ще намерят общ език със социалните партньори.
Според БСК покупателната способност е най-удачно да се мери през „малката кошница“, каза той и допълни, че няма никакви основания според статистиката за двуцифрен ръст на минималното възнаграждение.
„Независимо дали ще се разберем или не, държавата трябва да определи минималната работна заплата, защото тя съществува навсякъде в бюджета за следващата година и трябва да има определен размер преди бюджетната процедура да бъде стартирана в началото на октомври“, посочи още Добри Митрев.
По думите сред спорните моменти в работната група и например издръжката на живота, която не може да бъде премерена. „Не сме склонни да отстъпим от справедливостта, критериите трябва да бъдат определени от НСИ, а не от работодателите или синдикатите“, категоричен бе председателят на УС на БСК.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров потвърди, че имат съгласие с работодателите по четирите индикатора за определяне на минималната работна заплата.
„Получихме съгласие и от финансовия министър Гълъб Донев, както и от шефа на НСИ, че есента през съответната бюджетна процедура и с промяна в Закона за статистиката, за 2027 г. ще бъде възложено да разработят национална издръжка на живот по която да мерим”, каза Димитров.
Това с което синдикалистите не са съгласни са част от механизмите за определяне на МРЗ. „Нямаме никакво съгласие по отношение на 50% от основна средна, мерена през някакви регистри на заетостта и т.н. Ние от синдикатите никога не сме давали съгласие за такива неща, няма и да дадем. Това не е надежден механизъм, не е ясно как работи този регистър, той е от два месеца в сила, кой го наблюдава, кой контролира бизнеса, когато не е регистрирал увеличението на работната заплата на даден човек”, посочи още Пламен Димитров.
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Коментари 3
Докато в 24 часа пускат кой, какво е декларирал, те, милите, договарят нашата МРЗ. Бахти гнусотията.
Докато синдикатите определят МРЗ българската икономика ще е в това положение.Най-лошото е,че тия идиоти много държат същите условия за работниците да важат и за гастарбайтерите,тоест каквото заслужава бг работника да се полага и на чуждите,скоро държавата съвсем ще фалира.
Неомарксизъм в действие. Може да ни спаси само някой като Аугусто Пиночет.
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