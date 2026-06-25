Новият модел Mercurial Superfly RGN SE е създаден в чест на едно от най-забележителните постижения във футбола – способността на Роналдо да отбелязва голове на шест различни световни първенства. Бутонките са в златисто и бяло, а цената им достига 300 долара.
Но истинската стойност на този продукт не е в материалите или технологиите.
Тя е в символиката.
От момчето от Мадейра до световна марка
Преди повече от две десетилетия младият Кристиано Роналдо прави първите си стъпки в професионалния футбол със Спортинг Лисабон. Днес името му е сред най-разпознаваемите брандове в света.
CR7 отдавна не е просто футболно прозвище. То стои върху хотели, модни линии, парфюми, фитнес центрове и десетки рекламни кампании. За милиони фенове по света Роналдо е не просто спортист, а символ на успех, дисциплина и дълголетие.
Именно затова новите бутонки не са просто обувки. Те са поредният елемент от внимателно изгражданата митология около един от най-великите футболисти в историята.
Урокът, който Nike научи от Майкъл Джордан
Ако някой знае как се създават спортни легенди, това е Nike.
През 1984 г. компанията подписва договор с младия баскетболист Майкъл Джордан. Тогава малцина предполагат, че сътрудничеството ще се превърне в една от най-успешните бизнес истории в спорта.
Air Jordan не остава просто линия обувки. Марката се превръща в културен феномен. Десетилетия след края на кариерата си Джордан продължава да генерира огромни приходи чрез продукти, носещи неговото име.
В известен смисъл Nike се опитва да повтори същата формула и във футбола.
Разбира се, между баскетбола и футбола има съществени различия. Светът на футбола е по-фрагментиран, клубната принадлежност е по-силна, а глобалната конкуренция между звездите е огромна.
Но ако има футболист, който се доближава до статута на Джордан като глобален бранд, това без съмнение е Роналдо.
Когато феновете купуват история
Интересното е, че голяма част от хората, които ще се сдобият със златните Mercurial, вероятно никога няма да играят с тях.
Някои ще ги поставят във витрина. Други ще ги пазят като колекционерска придобивка. Трети просто ще искат да притежават предмет, свързан с футболна легенда.
Това е същият механизъм, който движи пазара на спортни карти, фланелки с автографи и лимитирани серии маратонки.
Хората рядко купуват само продукта.
Те купуват историята около него.
Новата икономика на спорта
През последните години спортът се промени драматично. Днес най-големите звезди не печелят само от договорите си с клубовете.
Социалните мрежи превърнаха спортистите в медии сами по себе си. Всеки пост, всяка снимка и всеки нов продукт достигат до стотици милиони хора по света почти мигновено.
Така футболистите се превръщат в бизнес империи, а компаниите инвестират не просто в тяхната популярност, а в тяхното наследство.
Затова и новите златни бутонки на Роналдо могат да бъдат разглеждани като нещо повече от спортна стока.
Те са поредното доказателство, че в съвременния спорт най-ценният актив вече не е само талантът.
Това е легендата.
След футбола
Рано или късно Роналдо ще изиграе последния си мач. Но историята показва, че именно тогава започва вторият живот на големите спортни икони.
Майкъл Джордан отдавна е напуснал баскетболния паркет, но влиянието му остава огромно. Nike очевидно вярва, че същото може да се случи и с Роналдо.
Златните Mercurial са само поредната стъпка в тази посока.
Защото когато един спортист се превърне в мит, головете и трофеите вече не са достатъчни, за да измерят стойността му.
Тогава започва историята на марката.
Включете се в дискусията
Влезте в профила си или се регистрирайте, за да коментирате.Вход | Регистрация
Включете се в дискусията
Влезли сте като —.
Коментари 2
Защо не се превежда на български? Защо си мислите че хората трябва да четат на латиница или по точно на английски? Вие сте ужасно тъпи журналисти, които убиват езика си!!!
Не знам дали го съзнавате, но май не!
Докладване на коментар
Изберете действие за този коментар