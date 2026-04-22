Според информация на Al Wiam, Ал-Насър планира да промотира Кристиано Роналдо-младши в първия отбор през следващия сезон.

Роналдо Джуниър ще навърши 16 години през юни и вече впечатлява с физика, която напомня на баща му в най-добрите му години – младият талант е висок забележителните 187 см. Статистиката му при подрастващите е стряскаща: 56 гола в едва 27 мача за отбора на Ал-Насър до 15 години.

Договорът на петкратния носител на „Златната топка“ изтича след един сезон, а слуховете за негово преминаване в американската МЛС стават все по-силни. Ръководството на Ал-Насър обаче вярва, че възможността да играе професионално рамо до рамо със сина си ще бъде най-силната мотивация за Кристиано да остане в Рияд за по-дълго.

Финалното решение ще бъде взето след края на настоящата кампания, но перспективата двама души с фамилията Роналдо да излязат заедно на терена вече вълнува футболния свят.