Сряда, 22 Април 2026, 17:52
Историята се пише пред очите ни: Кристиано и Роналдо-младши рамо до рамо в Ал-Насър?

Кристиано Роналдо е на прага на поредното историческо постижение, но този път то няма да е свързано само с неговите индивидуални рекорди. Докато 41-годишната легенда преследва голямата си цел от 1000 кариерни гола (до която му остават само 31 попадения), в Саудитска Арабия подготвят сензационен ход.
 

Според информация на Al Wiam, Ал-Насър планира да промотира Кристиано Роналдо-младши в първия отбор през следващия сезон.

 

Роналдо Джуниър ще навърши 16 години през юни и вече впечатлява с физика, която напомня на баща му в най-добрите му години – младият талант е висок забележителните 187 см. Статистиката му при подрастващите е стряскаща: 56 гола в едва 27 мача за отбора на Ал-Насър до 15 години.

 

Договорът на петкратния носител на „Златната топка“ изтича след един сезон, а слуховете за негово преминаване в американската МЛС стават все по-силни. Ръководството на Ал-Насър обаче вярва, че възможността да играе професионално рамо до рамо със сина си ще бъде най-силната мотивация за Кристиано да остане в Рияд за по-дълго.

 

Финалното решение ще бъде взето след края на настоящата кампания, но перспективата двама души с фамилията Роналдо да излязат заедно на терена вече вълнува футболния свят.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Зеленски: Деблокирането на заема от 90 млрд. евро е правилен сигнал за Украйна 0| 7 | Зеленски: Деблокирането на заема от 90 млрд. евро е правилен сигнал за Украйна Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури 0| 315 | Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата 0| 350 | „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна 0| 303 | Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 24| 15179 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 10332 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 9037 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 23| 8073 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7902 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 52| 7048 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6666 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 6194 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
