РЗИ-Силистра вече издирва по активен метод всички, които са били в контакт с болни животни или са консумирали продукти със съмнителен произход. До момента са установени и проучени 24 лица. Те са насочени към личните си лекари за започване на антибиотична профилактика и са поставени под медицинско наблюдение.

Здравното министерство излезе с изричен апел към гражданите да не се консумират месо, мляко и млечни продукти, които са закупени извън регламентираната търговска мрежа или не са преминали правилна термична обработка.

Кога трябва да потърсим помощ?

При съмнение за консумация на месо с неясен произход, последвано от оплаквания като гадене, повръщане, болки в корема или кървава диария, трябва незабавно да се потърси инфекционист. Важно е лекарят да бъде информиран за вероятен контакт с антракс. Рискът съществува и при поява на кожни рани след допир със замърсени повърхности или предмети.

Какво представлява заболяването?

Антраксът е лечима бактериална инфекция, ако се открие навреме. Чревната форма, която е най-опасна при хранене, зависи от това дали продуктите са били варени или печени достатъчно дълго – високата температура убива причинителя. Въпреки това, превенцията с антибиотици е задължителна за всеки, попаднал в списъка на контактните лица.