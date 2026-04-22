„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата
На 23 април (четвъртък) 2026 г. във връзка с подмяна на спирателни кранове на резервоар “Бухово-нов“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в гр. Бухово.
 

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на площада.

 

На 23 април (четвъртък) 2026 г. във връзка с подмяна на редуктор за налягане на бул. „Симеоновско шосе“, кв. „Симеоново“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в:

 

бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Ягода“, ул. „82“, ул. „Околовръстен път“.

 

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Св. Мария Магдалена“ кръстовището с ул. „Шумака“.

 

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

 

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

 

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

 

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури 0| 326 | Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна 0| 314 | Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна Няма случаи на антракс при хора у нас, следят контактни лица в Силистренско 0| 297 | Няма случаи на антракс при хора у нас, следят контактни лица в Силистренско Новите лични документи идват с нови такси и актуализирани цени 0| 517 | Новите лични документи идват с нови такси и актуализирани цени

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 24| 15181 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 10337 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 9037 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 23| 8075 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7902 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 52| 7048 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6666 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 6194 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
