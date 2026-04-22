Италия разследва Booking.com за подвеждане на потребителите

Италианските власти започнаха разследване срещу Booking.com заради съмнения, че платформата подвежда потребителите при подреждането на хотелите. Фокусът е върху това дали по-видимите оферти реално се избират по качество или заради по-високи комисионни към компанията.
 

Според властите, обектите, включени в програмите „Preferred Partner“ и „Preferred Partner Plus“, се показват на потребителите като подбрани на база качество на услугата и добро съотношение цена–качество. В същото време обаче има индикации, че по-доброто им позициониране в резултатите и по-голямата видимост се дължат основно на по-високи комисионни, които плащат на платформата.

 

От Booking.com заявиха, че съдействат на разследването. Компанията подчертава, че участието в тези програми е доброволно и че те са съобразени с правилата за защита на потребителите, като според нея се постига баланс между интересите на партньорите и избора на клиентите.

 

В рамките на проверката италианските власти са извършили инспекции в офисите на местното подразделение на компанията с участието на финансовата полиция. Разследването обхваща Booking.com B.V., както и свързаните структури Booking.com International B.V. и Booking.com (Italy) S.r.l.

