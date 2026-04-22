Зарков готов на оставка, иска прошка от избирателите на БСП

„Ако Националният съвет счита, че има по-добър вариант, моята оставка ще бъде подадена веднага“, каза Зарков е ефира на bTV и поиска „прошка от избирателите“, които са подкрепили партията.

По думите му резултатът е част от по-широк политически процес, при който избирателите наказват партиите, участвали в предишното управление. Той посочи, че БСП не е успяла да преодолее тази тенденция.

Зарков смята, че партията трябва да премине през дълбока трансформация и да намери нов начин на функциониране, за да възстанови доверието към левите идеи. Според него е необходим „мощен процес на преобразование“ и отваряне към различни течения.

По отношение на вътрешнопартийните критики той каза, че ги приема за нормални. Решението за бъдещето на ръководството, по думите му, трябва да бъде взето от Националния съвет на партията.