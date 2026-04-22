Реклама / Ads
Сряда, 22 Април 2026, 20:48
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 631 | НОВИНИ

Зарков готов на оставка, иска прошка от избирателите на БСП

Редактор: Frognews
Лидерът на БСП Крум Зарков заяви, че е готов да подаде оставка, ако партията прецени, че има по-добър вариант за ръководството. Изказването идва след слабия изборен резултат, при който БСП не успя да премине 4-процентната бариера. Зарков пое лична отговорност за представянето и поиска прошка от избирателите, които са подкрепили партията.
 

„Ако Националният съвет счита, че има по-добър вариант, моята оставка ще бъде подадена веднага“, каза Зарков е ефира на bTV и поиска „прошка от избирателите“, които са подкрепили партията.

 

По думите му резултатът е част от по-широк политически процес, при който избирателите наказват партиите, участвали в предишното управление. Той посочи, че БСП не е успяла да преодолее тази тенденция.

 

Зарков смята, че партията трябва да премине през дълбока трансформация и да намери нов начин на функциониране, за да възстанови доверието към левите идеи. Според него е необходим „мощен процес на преобразование“ и отваряне към различни течения.

 

По отношение на вътрешнопартийните критики той каза, че ги приема за нормални. Решението за бъдещето на ръководството, по думите му, трябва да бъде взето от Националния съвет на партията.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 