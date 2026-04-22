От Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива посочват, че от 8 април насам цената на барел петрол се движи между 90 и 99 долара. Въпреки това цените в България остават почти без промяна. По данни на НАП бензинът се продава между 1,47 и 1,48 евро за литър, а дизелът е значително по-скъп – между 1,75 и 1,78 евро.















По-високите цени вече влияят на поведението на шофьорите. Все повече хора ограничават използването на автомобилите си и ги ползват само при необходимост. Търговците също отчитат промяна в навиците на клиентите. Пълненето на резервоара става все по-рядко, а вместо това повечето зареждат за фиксирана сума, често около 20 евро, колкото да им стигне до следващото получаване на доход.

Причината поевтиняването на петрола да не се отразява веднага е, че в складовете все още има горива, закупени при по-високи цени, когато барелът е надхвърлял 100 долара. Според представители на бранша са необходими около две седмици, за да се изчерпят тези количества. Едва след това по-ниските стойности започват да се пренасят към крайните цени.

Очакванията са, че при липса на нова ескалация в Близкия изток поевтиняването ще стане по-осезаемо съвсем скоро. При бензина спадът може да се усети още в края на месеца или в началото на следващия, като цените се очаква да достигнат около 1,40 евро за литър. При дизела намалението вероятно ще бъде по-голямо и може да доведе до нива около 1,65–1,66 евро.

Въпреки тази тенденция експертите не очакват бързо връщане към цените отпреди войната. Дори при незабавно успокояване на конфликта, възстановяването на енергийната инфраструктура ще отнеме време, което ще продължи да оказва натиск върху пазара на горива.