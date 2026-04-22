Войната между САЩ и Иран се разлива към Индо-Тихоокеанския регион

Тази стратегия обаче носи риск. Разширяването на зоната на конфликта може да усложни бъдещи мирни преговори и да втвърди позицията на Иран, пише CNN.

Глобален обхват на американските операции



Миналата седмица председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн заяви ясно: кораби, свързани с Иран, трудно ще избегнат глобалния обхват на американския флот. Той посочи специално зоната на Индо-Тихоокеанското командване.















Само дни по-късно това предупреждение се превърна в реалност.

Танкерът MT Tifani, способен да превозва до 2 милиона барела петрол, беше спрян между Шри Ланка и Индонезия. Това е на повече от 2000 мили от Персийския залив.

Данните за морски трафик показват необичайно поведение. На 21 април корабът прави рязък завой на юг, след това отново на изток. Малко след това започва операцията по качване на борда от американски сили.



Пътят на един „сенчест“ танкер



Проследяването на движението на Tifani разкрива познат модел.

Само две седмици преди операцията корабът е бил на иранския терминал на остров Харк. След това преминава през Ормузкия проток и навлиза в открития океан.

През последната година танкерът често е плавал между Персийския залив и района край Малайзия. Там, в т.нар. Eastern Outer Port Limit, се извършват прехвърляния на петрол между кораби.

Това е добре позната практика. Така нареченият „сенчест флот“ използва подобни операции, за да прикрива произхода на санкциониран петрол.

Сателитни изображения показват как Tifani стои плътно до друг танкер през август 2025 г. Такива трансфери са ключови за заобикаляне на санкциите.



Военна мощ в открито море



Операцията срещу Tifani показва и нещо друго – мащаба на американските ресурси.

Видео на Пентагона показва как специални части се качват на хеликоптери от военен кораб и кацат директно върху танкера.

Използваният кораб е т.нар. експедиционна морска база. Той е с размерите на самолетоносач и може да поддържа операции със специални сили далеч от сушата.

Според анализатори именно откритият океан дава предимство. Там има по-малко цивилни кораби и няма географски ограничения, които да усложнят операцията.

Подобни действия вече бяха използвани и срещу кораби, свързани с Венецуела.



„Морето не е убежище“



Американското послание е категорично. „Международните води не са убежище за санкционирани кораби“, заяви Министерството на отбраната.

Вашингтон ясно показва, че ще преследва мрежите за нелегален транспорт на петрол навсякъде. Това включва и кораби, които може да превозват материали с военно предназначение.



Какво следва за задържаните кораби



След операцията Tifani остава в района, където е спрян. Каква ще е съдбата му, все още не е ясно.

Сходен случай вече има. През февруари американското правосъдно министерство поиска конфискация на танкер с 1.8 милиона барела петрол.

Анализатори смятат, че ако корабите бъдат признати за „военна плячка“, те и товарът им могат да станат собственост на САЩ.



Реакцията на Иран и блокираните преговори



Техеран реагира остро. Иранското външно министерство определи действията като „престъпни“ и нарушение на примирието от 8 април.















В отговор Иран отказа да изпрати делегация на нов кръг мирни преговори в Пакистан.

Това показва ефекта от стратегията на Вашингтон. Вместо да приближи страните към диалог, тя засега води до обратното.



Разширяващ се конфликт



Прихващането на танкера в Индийския океан е повече от единична операция. То е сигнал за нова география на конфликта.

Войната вече не е ограничена до Персийския залив. Тя се разпростира по глобалните търговски маршрути.

И ако целта е натиск върху Иран, резултатът засега изглежда друг – по-твърда позиция и по-далечна перспектива за преговори.