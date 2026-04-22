Престъплението е извършено в края на март в жилище в квартал „Тракия“, където бащата и синът живеели заедно. В нощта на инцидента и двамата са били под въздействието на алкохол – по данни на разследването бащата е изпил около литър, а синът – около 200 грама концентрат.

Конфликтът между тях започнал, след като бащата взел дистанционното и започнал да удря крака си с него. Синът му направил забележка, което прераснало в скандал. В разгара на спора младият мъж взел кухненски нож и нанесъл удар в областта на шията. Пострадалият паднал на земята и починал от нараняването.















След убийството извършителят не потърсил помощ. В продължение на дни той разчленявал тялото и изхвърлял части от него в найлонови чували в контейнери в района. Част от останките са били държани в жилището до откриването им.

Човешки останки бяха намерени на 8 април, което постави началото на разследването. Първоначално полицията проверявала различни версии, включително за бездомни лица или чужденци. На 21 април обаче е установена самоличността на жертвата – 53-годишен мъж – и на извършителя, който е негов син.

Обвиняемият е дал подробни обяснения за случилото се. По думите му той дълго време се дразнел от поведението на баща си, който често употребявал алкохол, обиждал го и му напомнял, че го е издържал по време на следването му в Германия.

На мъжа е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Предстои съдът да разгледа искането на прокуратурата за постоянна мярка „задържане под стража“. Назначена е и съдебно-психиатрична експертиза, като към момента няма данни обвиняемият да е бил диагностициран с психично заболяване.

Разследването продължава, като се извършват множество експертизи, включително ДНК анализи, и се издирват всички части от тялото.