Реклама / Ads
Сряда, 22 Април 2026, 20:48
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 755 | НОВИНИ

Убийството в Пловдив: Синът намушкал баща си след пиянски спор за дистанционно

Редактор: Frognews
Битов спор за дистанционното на телевизора е довел до жестокото убийство в Пловдив, при което 22-годишен мъж е убил баща си, разчленил тялото му и изхвърлил части от него в контейнери за смет. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в града.
 

Престъплението е извършено в края на март в жилище в квартал „Тракия“, където бащата и синът живеели заедно. В нощта на инцидента и двамата са били под въздействието на алкохол – по данни на разследването бащата е изпил около литър, а синът – около 200 грама концентрат.

 

Конфликтът между тях започнал, след като бащата взел дистанционното и започнал да удря крака си с него. Синът му направил забележка, което прераснало в скандал. В разгара на спора младият мъж взел кухненски нож и нанесъл удар в областта на шията. Пострадалият паднал на земята и починал от нараняването.







След убийството извършителят не потърсил помощ. В продължение на дни той разчленявал тялото и изхвърлял части от него в найлонови чували в контейнери в района. Част от останките са били държани в жилището до откриването им.

 

Човешки останки бяха намерени на 8 април, което постави началото на разследването. Първоначално полицията проверявала различни версии, включително за бездомни лица или чужденци. На 21 април обаче е установена самоличността на жертвата – 53-годишен мъж – и на извършителя, който е негов син.

 

Обвиняемият е дал подробни обяснения за случилото се. По думите му той дълго време се дразнел от поведението на баща си, който често употребявал алкохол, обиждал го и му напомнял, че го е издържал по време на следването му в Германия.

 

На мъжа е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

 

Предстои съдът да разгледа искането на прокуратурата за постоянна мярка „задържане под стража“. Назначена е и съдебно-психиатрична експертиза, като към момента няма данни обвиняемият да е бил диагностициран с психично заболяване.

 

Разследването продължава, като се извършват множество експертизи, включително ДНК анализи, и се издирват всички части от тялото.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 