Делото е свързано със скандала от 2014 г., известен като „кражбата на века“, при който от три молдовски банки изчезва сума, равняваща се на около една осма от БВП на страната. Съдът постанови и конфискация на около 60 млн. долара от негови активи.

Прокуратурата обвинява Плахотнюк, че е ръководил престъпна организация, извършвала мащабни финансови измами и пране на пари. Според разследването той е упражнявал влияние върху ключови институции в страната и е използвал властта си за политически и икономически цели.

По време на процеса Плахотнюк не присъства в съдебната зала. Той отхвърля обвиненията, определяйки делото като политически мотивирано. Адвокатът му заяви, че присъдата ще бъде обжалвана.

В периода 2013–2019 г. Плахотнюк беше считан за най-влиятелната фигура в страната, като според редица оценки е упражнявал контрол върху институциите, въпреки че не е заемал най-високите държавни постове.

Случаят остава ключов за политическата сцена в Молдова, като е свързан и с разследвания срещу други високопоставени фигури, включително бившия президент Игор Додон, срещу когото също има висящи обвинения.