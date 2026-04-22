Молдовският олигарх Плахотнюк получи 19 г. затвор за „кражбата на века“

Съд в Кишинев осъди олигарха Владимир Плахотнюк на 19 години затвор по дело, свързано с изчезването на около 1 млрд. долара от банковата система на Молдова. Плахотнюк, бивш бизнесмен и водеща фигура в Демократическата партия на Молдова, напусна страната през 2019 г., след като срещу него бяха повдигнати обвинения за корупция. По-късно той беше задържан в Атина по линия на Интерпол и екстрадиран обратно в Молдова.
 

Делото е свързано със скандала от 2014 г., известен като „кражбата на века“, при който от три молдовски банки изчезва сума, равняваща се на около една осма от БВП на страната. Съдът постанови и конфискация на около 60 млн. долара от негови активи.

 

Прокуратурата обвинява Плахотнюк, че е ръководил престъпна организация, извършвала мащабни финансови измами и пране на пари. Според разследването той е упражнявал влияние върху ключови институции в страната и е използвал властта си за политически и икономически цели.

 

По време на процеса Плахотнюк не присъства в съдебната зала. Той отхвърля обвиненията, определяйки делото като политически мотивирано. Адвокатът му заяви, че присъдата ще бъде обжалвана.

 

В периода 2013–2019 г. Плахотнюк беше считан за най-влиятелната фигура в страната, като според редица оценки е упражнявал контрол върху институциите, въпреки че не е заемал най-високите държавни постове.

 

Случаят остава ключов за политическата сцена в Молдова, като е свързан и с разследвания срещу други високопоставени фигури, включително бившия президент Игор Додон, срещу когото също има висящи обвинения.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Очаква се поевтиняване на горивата у нас, но ефектът ще се усети със закъснение 0| 201 | Очаква се поевтиняване на горивата у нас, но ефектът ще се усети със закъснение Украинска медия: Защо проруският Румен Радев няма да е следващия Орбан? 0| 464 | Украинска медия: Защо проруският Румен Радев няма да е следващия Орбан? Войната между САЩ и Иран се разлива към Индо-Тихоокеанския регион 0| 335 | Войната между САЩ и Иран се разлива към Индо-Тихоокеанския регион

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 24| 15279 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 10564 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 9073 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 23| 8185 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7946 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 52| 7086 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6710 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 6223 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
