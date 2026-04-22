След ремонти за милиони: Националната библиотека с позиция за течовете

След ремонти за милиони: Националната библиотека с позиция за течовете
Течове в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ предизвикаха обществено внимание, след като се появиха информации за щети по сградата и риск за книжния фонд въпреки ремонти за близо 2,4 млн. лв. От ръководството на библиотеката излязоха с официална позиция, в която правят уточнения за състоянието на сградата и реалните рискове.
 

От институцията заявяват, че след извършени частични ремонти през последната година проблемите с покрива са овладени и книгите в хранилищата са защитени. Според тях твърденията, че фондът е пряко застрашен към момента, не отговарят напълно на действителността.

 

В същото време обаче от библиотеката признават, че има сериозни течове в други части на сградата – основно от оберлихта (стъкления покрив) в централното фоайе и читалните. По думите на директора доц. д-р Калина Иванова проблемът е от години и води до конструктивни нарушения, като съществува риск от падане на елементи, което може да застраши читатели и служители.

 

Ситуацията поставя на преден план и по-широкия въпрос за състоянието на сградата. Проблемите датират още отпреди 2016 г., когато служители сигнализират за спешна нужда от ремонт на покрива. При проливни дъждове тогава са засегнати хранилища с ценни издания, а част от книгите започват да мухлясват и се увреждат.

 

През 2019 г. започва първият основен ремонт на покривното пространство от построяването на сградата през 50-те години, а през 2020 г. са извършени и допълнителни дейности по фасадите. Въпреки това през 2026 г. течовете се появяват отново, като по информация на служители на места се налага да се използват кофи и съдове, за да се ограничи водата.

 

От ръководството на библиотеката подчертават, че работят по дългосрочно решение, което включва оценка на щетите и осигуряване на финансиране за основен ремонт на оберлихта и сградния фонд. Амбицията е до 150-годишнината на институцията през 2028 г. да бъде извършено цялостно обновяване.

