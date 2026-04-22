Новият върховен лидер на Иран е в неизвестност – помага ли това на режима?

Редактор: Frognews
Повече от шест седмици след като беше обявен за нов върховен лидер на Иран след убийството на баща си, Моджтаба Хаменей остава почти невидим за обществото. В разгара на война, която поставя под въпрос самото оцеляване на режима, неговото отсъствие поражда все повече въпроси – не само за здравето му, но и за това кой реално взема решенията в Техеран.
 

Лидер в сянка


За разлика от покойния Али Хаменей, който десетилетия наред беше постоянно присъствие в публичния живот, новият лидер не се е появявал нито веднъж. Послания, приписвани на него, се четат по държавната телевизия или се публикуват онлайн. В някои случаи дори се използват AI-генерирани видеа, което допълнително засилва спекулациите около състоянието му, пише CNN.







По информация на медии, той може да е бил ранен при същата серия удари, при които загинаха баща му и висши военни фигури. Други източници твърдят, че участва в управлението дистанционно чрез аудиоконференции.

 

Кой взема решенията


Неяснотата около ролята му поставя ключов въпрос: дали той реално управлява или е по-скоро символична фигура. Според анализатори системата може да използва името му за легитимиране на решенията, без той да участва активно в ежедневното управление.

 

Това създава своеобразен „щит“ за преговарящите с външни партньори, които могат да приписват решенията на върховния лидер и така да избегнат вътрешна критика.

 

Власт в преход


На този фон се открояват други фигури. Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф постепенно се утвърждава като един от основните представители на режима, особено в международните преговори.

 

Заедно с външния министър Абас Арагчи той води делегации и публично защитава позициите на страната, в опит да покаже единство в момент на криза.

 

Преговори под напрежение


Ситуацията се усложнява от провалени преговори със САЩ и твърдения на Доналд Тръмп, че иранското ръководство е „силно фрагментирано“. Планирани разговори в Пакистан се провалиха, след като иранската делегация не се появи.

 

В същото време вътрешният натиск върху управляващите расте. Част от обществото и твърдолинейните кръгове възприемат всякакви компромиси като отстъпление, докато икономическата и военната ситуация изисква гъвкавост.

 

Общество в несигурност


Липсата на видим лидер засилва усещането за несигурност. Решения като обявяването на Ормузкия проток за отворен предизвикаха критики дори от проправителствени среди, които настояват за ясно одобрение от върховното ръководство.







Така обществото остава между демонстрирано единство и нарастващи съмнения за вътрешни напрежения.

 

Баланс на ръба


Иранските власти са изправени пред сложна задача – да водят преговори за бъдещето на страната, докато едновременно поддържат вътрешна стабилност и контрол.

 

В този контекст отсъствието на Моджтаба Хаменей не просто е личен въпрос. То се превръща в ключов фактор, който определя начина, по който функционира властта – и доколко режимът може да устои в момент на криза.

