В публикация в X той подчерта, че натискът върху Русия може да бъде ефективен само ако е съчетан с достатъчна подкрепа за Киев. По думите му Украйна изпълнява ангажиментите си към Европейския съюз, включително по чувствителни въпроси като функционирането на петролопровода „Дружба“.

Зеленски отбеляза, че е от ключово значение европейската финансова помощ да започне да се прилага възможно най-бързо.

От своя страна представители на ЕС потвърдиха, че заемът е получил предварително одобрение от посланиците на държавите членки. Очаква се окончателното решение да бъде прието чрез писмена процедура в четвъртък.

Паралелно с това е дадена предварителна зелена светлина и за нов пакет санкции срещу Русия. Развитието идва след сигнал от Унгария, че е готова да оттегли възраженията си, след като транзитът на петрол през „Дружба“ беше възобновен.

Окончателното одобрение на мерките съвпада с предстояща среща на европейските лидери, на която се очаква темата за подкрепата за Украйна да бъде водеща.