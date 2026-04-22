В показанията се споменават банкери, политици, бизнесмени и фигури от развлекателната индустрия. Някои от тях са идентифицирани по име, други остават неустановени. Част от обвиненията включват изнасилвания и принудителни сексуални контакти с непълнолетни.

Въпреки това, до момента в САЩ обвинения са повдигнати единствено срещу Епстийн и Максуел. Официалната позиция на ФБР остава, че няма достатъчно доказателства за разширяване на делото срещу други лица.

Документите показват и пропуски в разследванията. Липсват подробности дали властите са проследили част от сигналите – например чрез проверки на полети, хотелски регистрации или дигитални устройства. Според бивши разследващи това са стандартни действия, които не се виждат ясно в материалите.

От Министерството на правосъдието заявяват, че всички сигнали са били проверени, но прокурорите са преценили, че доказателствата не са достатъчни за повдигане на обвинения.

Случаят отново поставя въпроса за отговорността на хора от близкия кръг на Епстийн и дали разследванията са били проведени докрай. Критики идват и от Конгреса, където се очакват нови изслушвания с участието на жертви и свидетели.

Темата остава чувствителна и заради дългогодишните съмнения, че влиятелни фигури са избегнали наказателна отговорност, въпреки свидетелства за злоупотреби.