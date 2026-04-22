Реклама / Ads
Сряда, 22 Април 2026, 17:53
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 316 | НОВИНИ

Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури

Джефри Епстийн
Джефри Епстийн
Нови документи по случая „Епстийн“ поставят под въпрос дали разследванията в САЩ са обхванали всички замесени в схемата за сексуална експлоатация на непълнолетни. Разсекретени материали от Министерството на правосъдието и ФБР показват, че редица жертви са разказали за сексуални посегателства от страна на други влиятелни мъже, представяни им от финансиста Джефри Епстийн и неговата сътрудничка Гислейн Максуел.
 

В показанията се споменават банкери, политици, бизнесмени и фигури от развлекателната индустрия. Някои от тях са идентифицирани по име, други остават неустановени. Част от обвиненията включват изнасилвания и принудителни сексуални контакти с непълнолетни.

 

Въпреки това, до момента в САЩ обвинения са повдигнати единствено срещу Епстийн и Максуел. Официалната позиция на ФБР остава, че няма достатъчно доказателства за разширяване на делото срещу други лица.

 

Документите показват и пропуски в разследванията. Липсват подробности дали властите са проследили част от сигналите – например чрез проверки на полети, хотелски регистрации или дигитални устройства. Според бивши разследващи това са стандартни действия, които не се виждат ясно в материалите.

 

От Министерството на правосъдието заявяват, че всички сигнали са били проверени, но прокурорите са преценили, че доказателствата не са достатъчни за повдигане на обвинения.

 

Случаят отново поставя въпроса за отговорността на хора от близкия кръг на Епстийн и дали разследванията са били проведени докрай. Критики идват и от Конгреса, където се очакват нови изслушвания с участието на жертви и свидетели.

 

Темата остава чувствителна и заради дългогодишните съмнения, че влиятелни фигури са избегнали наказателна отговорност, въпреки свидетелства за злоупотреби.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата 0| 350 | „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна 0| 314 | Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна Няма случаи на антракс при хора у нас, следят контактни лица в Силистренско 0| 288 | Няма случаи на антракс при хора у нас, следят контактни лица в Силистренско Новите лични документи идват с нови такси и актуализирани цени 0| 502 | Новите лични документи идват с нови такси и актуализирани цени

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 24| 15179 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 10333 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 9037 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 23| 8073 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7902 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 52| 7048 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6666 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 6194 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 