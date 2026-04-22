САЩ разположиха украинска система против дронове след ирански атаки

Американските военни внедриха украинска технология за борба с дронове в ключова база в Саудитска Арабия след серия от ирански атаки. Платформата „Sky Map“ е разположена във военновъздушната база „Принц Султан“, съобщава Ройтерс.
 

Системата Sky Map, разработена от Sky Fortress, е била разположена през последните седмици. Украински войски също са пристигнали, за да обучават американски части.

 

Платформата Sky Map се използва за откриване на въздушни заплахи, по-специално ирански дронове Shahed, и координиране на тяхното прихващане. Тя интегрира радарни и сензорни данни в единна система за управление.


Решението за разполагане на системата дойде след серия от удари по базата, които унищожиха самолети и инфраструктура, и убиха поне един войник.

 

Анализаторите отбелязват, че ситуацията демонстрира слабостите на американската отбрана.

 

„Има дългогодишни пропуски в американската противоракетна отбрана по света. Това е добре известно, но проблемът не е бил разглеждан.“, каза Тимъти Уолтън, старши сътрудник в Института Хъдсън, вашингтонски мозъчен тръст.


Разполагането на украинската технология се случи по-малко от месец след изявлението на Доналд Тръмп, с което отхвърли помощта за Украйна. По това време американският президент заяви: „Не се нуждаем от тяхната помощ в защитата срещу дронове.“

 

В същото време Пентагонът увеличава финансирането за технологии за борба с дронове. По-конкретно, 350 милиона долара са отпуснати за укрепване на отбраната. Същевременно САЩ признават, че пълното елиминиране на заплахата е невъзможно.

 

