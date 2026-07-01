От КЕВР твърдят, че месечните сметки за ток ще нараснат от юли с около 1 евро. За абонатите на „Електрохолд“ и „EVN“ цената на киловатчас се повишава с 3%, а под 2,5% е увеличението в цената за клиентите на „Енерго-Про“.

При парното и топлата вода поскъпването е средно с 4,5%, като най-голямо е в София и Плевен – с 5,5%.

Новите цени на електро- и топлоенергията ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап.