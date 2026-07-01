От КЕВР твърдят, че месечните сметки за ток ще нараснат от юли с около 1 евро. За абонатите на „Електрохолд“ и „EVN“ цената на киловатчас се повишава с 3%, а под 2,5% е увеличението в цената за клиентите на „Енерго-Про“.
При парното и топлата вода поскъпването е средно с 4,5%, като най-голямо е в София и Плевен – с 5,5%.
Новите цени на електро- и топлоенергията ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап.
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Коментари 18
Честито на болшевиките избрали и кълнали се в Румката , които чакаха ниски цени....Ниски цени-Дръжки! Връщане на еврото -Дръжки! Или , както се казва : Започна дрането на кожи откъм гърба !!! Лошото е ,че и умните ,ще страдат заради тъпотията на глупавите , а последните явно са повече/за жалост/
Проблеми с причинно следствените връзки ли съзирам у вас? Така, така, не съм се съмнявал в наличието на тежък когнитивен дисонанс в умната ви главица. Мир вам.
Копейките много обичат да приписват собствените си психически заболявания като тежък когнитивен дисонанс на другите.
Причина 1: 2023 г. Корнелия Нитова внесе законопроект за автоматизма на МРЗ. Следствие 1: Беше стартирана инфлационна спирала. Причина 2: БСП, като партньор на ГЕРБ, продължи с разрушителната си политика, което беше разбираемо, изхождайки от марксизма, съставляващ идеологията та партията. Следствие 2: В резултат БСП вече дори не е в Парламента, но Радев продължи левашките политики и катастрофира. Очевидно е, че руски пропагандисти като теб, ще се опитат да стоварят вината върху еврото, но кой ли ви вярва.
Ето, това време за инспекция. Ще отделя от времето си, за да водя лично господин Хампарцумян, ще се кача лично в един от бронираните си джипове, за да обиколим страната. Той, докато ни увещаваше в ползите от еврото и Еврозоната, обеща, че цените ще паднат, ние ще забогатеем. Ако не се сбъднат думите му, той лично ще компенсира недоволните, с личните си авоари, част от които са хонорари за провеждане на агитация и пропаганда в полза на Еврозоната. Ако хората са доволни от сметките си, ще го почерпят с ашуре и стари дълго отлежали малцови напитки с антрацитно черен етикет. Ако, обаче, нещо е послъгал, ще му се наложи да води три рейса банкови чиновнички, които да изготвят платежни нареждания в полза на ощетените граждани и селяни. Аз, за всеки случай ще му нося каска и предпазни средства, за да не се нарани от някоя тротоарна екзема, че да излезне в болнични, и така няма да има кой да подписва нарежданията.
*** Прочее, предлагам на другите агитатори за Еврозоната да се оборудват с предпазни средства, да се запасят с храна и вода за три години и да се изнесат като бити педерасти на подскоци към бункерите на Енвер Хожда в Албания, където да оцелеят от обичта на народа. .*** Идеите имат последствия. Тези хора обещаваха, сега ще плащат, струва ми се. Дано не е с живота си, щото от умрял и писмо не може да се вземе, дори.
Евтините ти манипулации станат досадни. Не ти дометох излиянията. Това е третото правителство с леви финансова и социална политики. И както винаги, левите политики водят до разруха и грабеж на народа. За справка - социализма.
Абе льольо, еврото му било виновно. Ти не виждаш ли виско развяните зелени чорапи, носени от гълъби и 2 тьотки правят бюджет с дефицити, за да има пАре за гЪзпром, Лукойл, Боташ и т.н. Фатмака така ти го е турил, че две не виждаш. Нещастник.
Абе той и Василев левееше, но поне държеше 3-те процента дефицит. Не че в дългосрочен план е добре, но поне го изпълняваше.
Добре, де, вие защо така се възпалихте? Казах- АКО е лъгал, ще доплаща. Но, ако не е лъгал, ще плува в океан от почерпки. Нали сте сигурни в ползите от Еврозоната? Или?!? Може би, бавно започва да ви се изяснява картинката, че ни го набиха на 4 ката, така отривисто, че не ще го изпърдим чааааак до Второ пришествие? Кой знае, може пък и да проумеете, преди да склопите очи.*** Един колега на психиатъра доктор Николай Михайлов, спец от неговия калибър, разправяше, че се срещал с патология, която отрича действителността, въпреки доказателствата от цялата околна среда. Така, че нищо чудно и да не прогледнете. Някои хора небето ги държи в неведение, защото, ако схванеха какви чутовни глупотевини изповядват, щяха да се изтрескат в стената, със засилка, и без да ни уведомяват. О, блажена простота. O sancta simplicitas!
Набиха го на леваците като тебе, БСП никога няма да се върне в Парламента. Израждане е последна политическа сила. Румен Решетников е лебедовата ви песен. След него, никой български избирател, няма даже да помисли да гласува за русофили и леваци. Нали видя колко души излязоха на протеста на комунистическите синдикати? Два автобуса хора. Това е драги. Finita la commedia.
Страхотно!
Една жена каза, че на Албиона драпали да се връщат в Еврозоната, а тук слабоумни кремълски ибрици ни убеждават колко е зле тук:)))
Добре, де, вие защо така се възпалихте? Казах- АКО е лъгал, ще доплаща. Но, ако не е лъгал, ще плува в океан от почерпки. Нали сте сигурни в ползите от Еврозоната? Или?!? Може би, бавно започва да ви се изяснява картинката, че ни го набиха на 4 ката, така отривисто, че не ще го изпърдим чааааак до Второ пришествие? Кой знае, може пък и да проумеете, преди да склопите очи.*** Един колега на психиатъра доктор Николай Михайлов, спец от неговия калибър, разправяше, че се срещал с патология, която отрича действителността, въпреки доказателствата от цялата околна среда. Така, че нищо чудно и да не прогледнете. Някои хора небето ги държи в неведение, защото, ако схванеха какви чутовни глупотевини изповядват, щяха да се изтрескат в стената, със засилка, и без да ни уведомяват. О, блажена простота. O sancta simplicitas!
Една цяла психиатрична школа, казва, че индоктринираното съзнание е неспособно на критичен анализ по въпроси свързани с доктрината. Ти си тежко индоктриниран с комунизъм. За хора като теб има наименование: homosoveticus. Съветски човек, създаден за съветския свят, в който Homo Sapiens не може да съществува. Твоя свят го няма, изчезна заедно с разпадането на СССР и няма да се върне. Съвремието ти изглежда нелогично и непонятно, нали? Само ти виждаш истината, но всички други са слепи? Нали знаеш какво означава това? Нуждаеш се от медицинска помощ. Спешно е.
Очевидно някои мекерета са активирани да плюят срещу ЕС, с цел отклоняване вниманието на обществото от действията на некадърния клюн по методичното разрушаване на България и постепенното присъединяване към евразия.
Факт. Отричането на действителността е защитен механизъм на мозъка. Всеки сам си преценЯ, коя е по-голямата опасност- разпадането на ЕС или на руssката империя.
Вече 6 месеца ми е много мило и драго да слушам и да гледам страдащи, измъчени, изтерзани, демократчета, евроатлантичета и най-вече психопатно-болнави поддръжници и борци за Еврозоната. Помните ли си коментарите, евро добичета, как се кълняхте, че еврозоната ще ви направи още по-богати и ще ни откъсне завинаги от лапите на Русия. И ся, кво! Сега се късате от гняв и яд, че не стана туй, дето искахте и мечтахте. Стана зле и вече не го отричате. Ама пак друг е виновен за уйдурмата с числата и процентите за инфлация за дълг, която дадохме на Брюксел. Още продължавайте да се събуждате кошмарно с лошия социализъм и с днешния повсеместен - ненапуснал ни от десетилетия -"комунизъм"! Още си вярвайте в страхотния, проспериращ, цивилизован демократичен, капиталистически, опедофилен ЕС. Сто години да доживеете в него! От комунистически Китай за Фрогнюз-жабите: ЮаноЦенител - BEL GA RAD -
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