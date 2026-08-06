Данните показват, че до края на първото тримесечие на 2026 г. наличните индустриални и логистични площи клас А и В за отдаване под наем в София достигат 1,448 млн. кв. м, което представлява увеличение с близо 40 хил. кв. м спрямо края на 2025 г.

Търсенето изпреварва предлагането

Най-силно впечатление прави рязкото увеличение на усвоените площи. През първите три месеца на тази година са наети 78 900 кв. м, докато през същия период на миналата година те са били едва 8 600 кв. м, което означава деветкратно увеличение на активността на пазара.

Около 92% от сделките са резултат от ново търсене, а останалите 8% са свързани с подновяване или разширяване на съществуващи договори.

Най-активни през периода са компаниите от сектора на бързооборотните стоки (FMCG), които формират приблизително половината от всички наети площи. Следват дистрибуторските компании с около 30% от пазара.

Въпреки че в София активно се изграждат нови индустриални и логистични обекти с обща площ над 112 хил. кв. м, предлагането продължава да изостава спрямо търсенето.

По данни на агенцията делът на свободните площи остава едва 1,3% – едно от най-ниските нива, регистрирани досега на пазара. В същото време средните наемни цени остават стабилни – около 6 евро на кв. м месечно за складове клас А и 4,50 евро за складове клас В. Таксите за поддръжка също не се променят и варират между 0,80 и 1 евро на кв. м.

Рекордно ниският дял на свободните площи показва, че пазарът навлиза в етап, в който качествените индустриални и логистични имоти стават все по-дефицитен ресурс.

Ограничените терени насочват инвеститорите извън София

Недостигът на подходящи терени за ново индустриално строителство в столицата постепенно насочва интереса на инвеститорите към вторични пазари с добра транспортна свързаност, където има повече възможности за развитие на нови логистични и производствени бази.

Паралелно с това се наблюдава и засилено търсене на по-гъвкави складови решения. Все повече малки и средни предприятия, както и компании от електронната търговия, предпочитат краткосрочни договори и по-ниски фиксирани разходи. Това създава предпоставки за развитие на self-storage центрове и други гъвкави складови формати.

Модерните енергийно ефективни логистични бази продължават да бъдат най-предпочитания избор както от наематели, така и от инвеститори. Очакванията са през следващите години автоматизацията на складовете и внедряването на технологии за енергийна ефективност да се превърнат в ключови фактори при избора на нови логистични площи.