На мемориалната церемония не присъства Моджтаба Хаменей, синът на убития аятолах, който управлява Иран в сянка, както се твърди официално от Техеран. Той се лекува от раняване, но се смята също, че може да стане обект на покушение. Особено след като в страната освен плакатите в подкрепа на властта има и такива като "Дойдохме, за да се уверим, че е мъртъв"...

В иранската столица са двама народни представители от ПГ на "Възраждане" - Ангел Георгиев и Златан Златанов.

Припомняме, че Върховният лидер Али Хаменеи беше убит по време на съвместни удари на Израел и САЩ срещу Иран в края на февруари, което доведе до мащабна регионална война през следващите месеци.

От "„Възраждане“ заявиха, че те са там по покана на посолството на Ислямската република Иран в България.

Иранският външен министър Абас Арагчи обаче заяви пред световни медии, че от Европа не е канен нито един представител, защото европейските страни са подкрепили САЩ и Израел във войната им срещу Иран.

След това изявление Арагчи се срещна с представители на ливанското шиитско движение "Хизбула" и на палестинското ислямистко движение "Хамас", съобщи Франс прес, цитирайки иранската държавна агенция ИРНА.

"Хизбула" е представена от висши членове, сред които бившият министър Мохамед Фнейш и депутати, съобщи свързаната с ливанското движение телевизия "Ал Манар".

Движението "Хамас" бе представено от няколко членове на политическото си бюро, сред които и ръководителят му Мохамед Даруиш.

След срещата с тях Абас Арагчи разговаря с Дмитрий Медведев, личен пратеник на Путин и зам.-председател на Съвета по отбрана, бивш президент и премиер на Русия.

Часове преди да пристигне в Техеран Медведев остро критикува западните страни, които подкрепят Украйна: „Лъжливи копелета, давещи се в повръщаното на собственото си лицемерие, не се заблуждавайте! Истината ще възтържествува.“

Той даде пример за руските успехи на фронта с превземането на град Константиновка, което се оказа лъжа, защото градът продължава да е под контрола на украинските сили. В тази връзка президентът Володимир Зеленски написа в социалните мрежи: "Щом Москва твърди, че владее Константиновка, нека Путин дойде в града и да започнем там преговорите за мир".

В социалните мрежи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа, че за него е голяма чест да приеме поканата от иранското правителство и допълни, че други държави и политически партии от Европа не са канени. С какво по-точно Костадинов и компания са заслужили тази висша чест? Едва ли само неотразимата им мъжественост е причина за привилегията...

Дали обаче е чест за България народни представители да се наредят до „Хизбула“, „Хамас“ и йеменските хути, които са обявени за терористични организации, е въпрос, по който си струва да се замислим. Също така и техните колеги в парламента трябва да се замислят.

В България през 2024 г. беше разкрит тайник с оръжия за "Хамас", след проведено международно разследване. Установено бе, че хора от „Хамас“ са опитвали да създадат агентурна мрежа у нас.

Медведев пък представлява властта в Москва, която обяви България за „неприятелска държава“, която „ще плати жестоко за предателството си“, както се е заканвал неведнъж самият Медведев.

От „Възраждане“ са в радостна възбуда, че техни хора са във въпросната компания. Какви теми обсъждат те там? За партньорските отношения на България със съюзниците ни в НАТО и ЕС? За националната сигурност на страната ни? Или търговски планове?

Да не забравяме, че 36-те години, през които той ръководеше Иран, доведоха до масови репресии срещу жените, насилствено потушаване на цивилното население и финансиране на терористични групи като "Хамас" и "Хизбула". Над 30 000 са жертвите на режима, според някои данни. Опозицията твърди, че са много повече, но няма официално потвърждение. Десетки хиляди са хвърлени в затвори и безследно изчезнали, защото не одобряват диктаторския модел на управление.

През годините на власт Али Хаменеи е създал бизнес империя, оценена на около 95 милиарда долара, чрез систематично заграбване на хиляди имоти, принадлежащи на обикновени иранци. Много от тях са ликвидирани, за да бъдат присвоени техният бизнес и техните финанси.

Няколко въпроса, които НС, Комисията по вътрешен ред и сигурност в НС и ДАНС трябваше вече да са задали:

- Защо Иран е поканил "Възраждане". Крайните леви и десни формации от Франция, Германия, Италия и др. страни не са поканени.

- Кой е платил пътуването на хубавците от "Възраждане" до Техеран? Българският данъкоплатец? Техеран?

- Какво свързва Костадинов и "Възраждане" с терористичните организации "Хамас", "Хизбула" и йеменските хути и какво мислят за тях? (В края на 2023 г. хутите похитиха кораба "Galaxy Leader" с екипаж от български моряци и го държаха повече от година в плен.)

- Имали ли са среща българските депутати в Техеран и с кого, какви теми са обсъждали? Разговаряли ли са с Дмитрий Медведев? Информирали ли са го за американските транспортни самолети, които бяха на летището в София по примера на унгарският външен министър Петер Сиярто, който е разследван за национално предателство заради разговорите му с въниния руски министър Сергей Лавров, в които той докладвал за ключови срещи на Европейския съюз?

- Как се отнасят от "Възраждане" и техният лидер Костадинов към "спящите клетки" на "Хамас", "Хизбула" и Иран в България, за какви има сведения, че съществуват на българска територия от години? Тези клетки присъстват чрез поддръжници и симпатизанти сред временно пребиваващи арабски учащи и представители на бизнеса. Най-големият удар на групировката на българска земя остава терористичният акт на летище Бургас през 2012 г., при който загинаха петима израелски туристи и българският шофьор. Откритите през 2024-2025 г. оръжия в тайници у нас са били предназначени за терористични актове в Европа и по-конкретно в Германия.

Дали българските данъкоплатци са щастливи от факта, че народни представители се възхищават и подкрепят Иран и терористичните организации, които Техеран финансира?

С кое от изброените неща най-много се гордее Костадинов?

Фрог нюз