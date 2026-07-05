На мемориалната церемония не присъства Моджтаба Хаменей, синът на убития аятолах, който управлява Иран в сянка, както се твърди официално от Техеран. Той се лекува от раняване, но се смята също, че може да стане обект на покушение. Особено след като в страната освен плакатите в подкрепа на властта има и такива като "Дойдохме, за да се уверим, че е мъртъв"...
В иранската столица са двама народни представители от ПГ на "Възраждане" - Ангел Георгиев и Златан Златанов.
Припомняме, че Върховният лидер Али Хаменеи беше убит по време на съвместни удари на Израел и САЩ срещу Иран в края на февруари, което доведе до мащабна регионална война през следващите месеци.
От "„Възраждане“ заявиха, че те са там по покана на посолството на Ислямската република Иран в България.
Иранският външен министър Абас Арагчи обаче заяви пред световни медии, че от Европа не е канен нито един представител, защото европейските страни са подкрепили САЩ и Израел във войната им срещу Иран.
След това изявление Арагчи се срещна с представители на ливанското шиитско движение "Хизбула" и на палестинското ислямистко движение "Хамас", съобщи Франс прес, цитирайки иранската държавна агенция ИРНА.
"Хизбула" е представена от висши членове, сред които бившият министър Мохамед Фнейш и депутати, съобщи свързаната с ливанското движение телевизия "Ал Манар".
Движението "Хамас" бе представено от няколко членове на политическото си бюро, сред които и ръководителят му Мохамед Даруиш.
След срещата с тях Абас Арагчи разговаря с Дмитрий Медведев, личен пратеник на Путин и зам.-председател на Съвета по отбрана, бивш президент и премиер на Русия.
Часове преди да пристигне в Техеран Медведев остро критикува западните страни, които подкрепят Украйна: „Лъжливи копелета, давещи се в повръщаното на собственото си лицемерие, не се заблуждавайте! Истината ще възтържествува.“
Той даде пример за руските успехи на фронта с превземането на град Константиновка, което се оказа лъжа, защото градът продължава да е под контрола на украинските сили. В тази връзка президентът Володимир Зеленски написа в социалните мрежи: "Щом Москва твърди, че владее Константиновка, нека Путин дойде в града и да започнем там преговорите за мир".
В социалните мрежи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа, че за него е голяма чест да приеме поканата от иранското правителство и допълни, че други държави и политически партии от Европа не са канени. С какво по-точно Костадинов и компания са заслужили тази висша чест? Едва ли само неотразимата им мъжественост е причина за привилегията...
Дали обаче е чест за България народни представители да се наредят до „Хизбула“, „Хамас“ и йеменските хути, които са обявени за терористични организации, е въпрос, по който си струва да се замислим. Също така и техните колеги в парламента трябва да се замислят.
В България през 2024 г. беше разкрит тайник с оръжия за "Хамас", след проведено международно разследване. Установено бе, че хора от „Хамас“ са опитвали да създадат агентурна мрежа у нас.
Медведев пък представлява властта в Москва, която обяви България за „неприятелска държава“, която „ще плати жестоко за предателството си“, както се е заканвал неведнъж самият Медведев.
От „Възраждане“ са в радостна възбуда, че техни хора са във въпросната компания. Какви теми обсъждат те там? За партньорските отношения на България със съюзниците ни в НАТО и ЕС? За националната сигурност на страната ни? Или търговски планове?
Да не забравяме, че 36-те години, през които той ръководеше Иран, доведоха до масови репресии срещу жените, насилствено потушаване на цивилното население и финансиране на терористични групи като "Хамас" и "Хизбула". Над 30 000 са жертвите на режима, според някои данни. Опозицията твърди, че са много повече, но няма официално потвърждение. Десетки хиляди са хвърлени в затвори и безследно изчезнали, защото не одобряват диктаторския модел на управление.
През годините на власт Али Хаменеи е създал бизнес империя, оценена на около 95 милиарда долара, чрез систематично заграбване на хиляди имоти, принадлежащи на обикновени иранци. Много от тях са ликвидирани, за да бъдат присвоени техният бизнес и техните финанси.
Няколко въпроса, които НС, Комисията по вътрешен ред и сигурност в НС и ДАНС трябваше вече да са задали:
- Защо Иран е поканил "Възраждане". Крайните леви и десни формации от Франция, Германия, Италия и др. страни не са поканени.
- Кой е платил пътуването на хубавците от "Възраждане" до Техеран? Българският данъкоплатец? Техеран?
- Какво свързва Костадинов и "Възраждане" с терористичните организации "Хамас", "Хизбула" и йеменските хути и какво мислят за тях? (В края на 2023 г. хутите похитиха кораба "Galaxy Leader" с екипаж от български моряци и го държаха повече от година в плен.)
- Имали ли са среща българските депутати в Техеран и с кого, какви теми са обсъждали? Разговаряли ли са с Дмитрий Медведев? Информирали ли са го за американските транспортни самолети, които бяха на летището в София по примера на унгарският външен министър Петер Сиярто, който е разследван за национално предателство заради разговорите му с въниния руски министър Сергей Лавров, в които той докладвал за ключови срещи на Европейския съюз?
- Как се отнасят от "Възраждане" и техният лидер Костадинов към "спящите клетки" на "Хамас", "Хизбула" и Иран в България, за какви има сведения, че съществуват на българска територия от години? Тези клетки присъстват чрез поддръжници и симпатизанти сред временно пребиваващи арабски учащи и представители на бизнеса. Най-големият удар на групировката на българска земя остава терористичният акт на летище Бургас през 2012 г., при който загинаха петима израелски туристи и българският шофьор. Откритите през 2024-2025 г. оръжия в тайници у нас са били предназначени за терористични актове в Европа и по-конкретно в Германия.
Дали българските данъкоплатци са щастливи от факта, че народни представители се възхищават и подкрепят Иран и терористичните организации, които Техеран финансира?
С кое от изброените неща най-много се гордее Костадинов?
Фрог нюз
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Коментари 28
Терористите от Хамас, вечно пияния медведев, представител на държава терорист и нашите хубавци там, първи... ДАНС... Нещо?
Господа възрожденци и дебилите, гласували за тях, с тези ли ще се цункате?
Нашите копейки са пълни говньовци...
Ако двамата уроди са отишли на държавни разноски, аз лично не съм съгласен. Ако сме държава, да бъдат така добри да върнат парите и да си платят от джоба...
Тези двамата копелдаци барабар с идиотската им партия трябва да бъдат разследвани за тероризъм.
Тия двамцата да внимават , когато си купуват телефони , че израелците наблюдават и не прощават......Едно звънване.... и ще трябва да си сменят пола в личните карти.... Но по-ми е интересно жените , които са гласували за Възраждане , дали си имат и грам хабер , какво проповядаше този ислямски фанатик , като отношение , към жената и законите , които въведе за тях??? Колко жени бяха екзекутирани и за какво??
Анонимният Фрогнюз автор задава накрая въпроса: "С кое по-точно се гордее толкова много Костадинов?" А ти, Фрогнюз жабо, защо се гордееш с убийците на иранския държавен ръководител - убийците и държавни терористи Тръмп и Натаняху? И Зеленски!
Черната дупка между ушите ти става все по-агресивна и излъчваща неприятна миризма....
Защото още един религиозен сатрап, началник на теократична терористична държава поддържаща тероризма в Близкия Изток и по света си получи заслуженото.
Crusader: Не е между ушите му дупката. Нали Педро?
Да гласуваш за Възраждане не е избор , а диагноза....
ПП "Извращение" на кОце кОпейкин защитавала "християнските ценности"! В Иран? При ислямистите, за които всеки християнин е враг!
"Жабите" задават най-логичните въпроси. Затова "евроценител" е с пяна на устата. Копейкин трябва да отговори публично на тези въпроси, защото иначе ще докаже, че извършва антидържавна дейност и се е поставил в услуга на чужда държава и терористични организации.
Точно така! Троловете се включват именно под безспорни факти, защото си въобразяват, че ще разубедят някого. Жалки са.
Чалмите не са нормални, но режимът в Израел е много по масов убиец на мирни хора. А след няколко дни и други терористи, начело със САЩ ще имат сбирка в Турция.
Тъп си.
"Мирните" хора в Палестина поддръжници на терористите от Хамас ли имаш предвид?
Мирни хора в Палестина няма от поколения.За съжаление колкото повече се отдалечават от човешкото битие,толкова далеч се намира смисъла от преговори.Не че ответната страна е по-добра... Но Палестина очаква Иран и всички останали да затрият Израел,ама няма как.
Терористите от Хамас и Хизбула си живеят в чужбина като царе с парите спечелени от постоянните конфликти в близкия Изток. Те са нещо като ДПС у нас. Уж защитават правата на палестинците, а всъщност ги използват за да къртят кинти до откат. Вижте ПееФ и неговия Дубай и слугите му в България. Същото е.
Страшното при трите червени лайнарчета, драскащи тук е, че не са платени. Тези несретници са убедени в тъпотиите, които пишат...
Едно е. Тези дни явно не си и намерило клиенти и е истерично.
Глупости! Троловете нямат акъл за убеждения, копират каквото им спуснат. Примери много, напр. - след като миризливият чорап се обедини с тиквата и дебелян, забравиха за тях. Или след като оранжевият клоун стана цар, спряха да обясняват колко загинали са САЩ и как ще се разпаднат след един ден. От скоро си тук, аз ги следя от 15години и са ми ясни.
Не народ, а мърша!!!
Точното ЗАГЛАВИЕ трябва да е : Събраха се ТЕРОРИСТИ и ПУНИТИСТИ !!!!! Да си путинист не е политика, а национално предателство !!!!
ПУТИНИСТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Точното заглавие да се чете: САЩ, ИЗРАИЛ и Тръмпаняху край ковчега на Палестина. Събраха се международни терористи и политици-убийци и отвличащи държавни лидери да плачат на чужд гроб! А десетина фрогнюз блатни крастави жаби им бършат "крокодилските сълзи" и подмиват и облизват диарийните демократични задници.
Колко са умислени, възражданци, скърбят за чалмата. Еегати, кухите лейки.
Всеки има право да бъде погребан с уважение
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