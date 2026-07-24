Работа за психиатрите, но това не е новина.

Близо 70% от българите вярват в теории на конспирацията, показва социологическо изследване от 2025 г. Един от „брадясалите“ примери е онзи за мистериозни самолети, които изсипват от небето върху главите ни отровни химикали. Защото мистериозното световно правителство, което се крие незнайно къде, е решило да затрие българите – най-великата нация на планетата, че и във вселената.

Жители (оказа се не всички…) на ямболското село Безмер, вдигат врява, че ще не искат американски самолети на летището до селото, защото можело да бъдат бомбардирани. Изпитият алкохол по време на селския събор е по-голяма заплаха за безмерчани, но те това не го броят.

Дали в Безмер са се страхували по времето, когато страната ни бе част от Варшавския договор, защото тогава турската армия, като член на НАТО, е държала на мерник съветските самолети край селото? Пък и Турция е доста близо...

Днес кметът на Безмер, който е от БСП и всички над 60% от съселяните му, които са гласували за Румен Радев, се правят на по-изплашени, отколкото са. Някои от тях са наясно, че от американците ще има повече ползи, отколкото неудобство.

От Иран има много по-опасни неща за българите, отколкото хипотетичните ракети, които така и няма да излетят към нас. Става дума за хибридното и асиметрично въздействие от страна на Техеран на Балканите и в частност в България.

Нарастващата заплаха е свързана с новата стратегия на Революционната гвардия за т.нар. „насилие като услуга“. Организацията Асхаб ал-Ямин (HAYI), която пое отговорност за десетки палежи и атаки срещу западни, еврейски и дисидентски обекти в Обединеното кралство, Белгия, Нидерландия и Северна Македония, вече втори ден обяснява международният експерт Руслан Трад. Същото потвърждава и Елена Поптодорова, зам.-председател на Атлантическия клуб у нас. Трябва обаче някой да чува. И да използва мозъка си.

И понеже чугунените глави предпочитат информацията от загрижените „патрЕоти“, трябва да се примирим, че процесът на поумняване е бавен, труден и понякога невъзможен. Последното доказателство: проф. Мария Пиргова най-тържествено обяви по БНТ тази сутрин, че Израел е организатор на нападението на терористите от "Хамас" и "Хизбула" на 7 октомври 2023 г., когато бяха потопени в кръв еврейски селища, бяха клани цивилни, изнасилвани жени и деца, опожарени къщи. Пиргова е преподавател в СУ "Климент Охридски" и облъчва студентите с подобни брутални лъжи. И да, има кретени у нас, които вярват на Пирговите глупости, както вярват и на твърденията й, че не трябва да се помага на Украйна, защото Русия е права да избива украинци и да превзема украинска земя. Пак Пиргова смята, че Иран е чудесна държава и България трябва да другарува с ислямския режим в Техеран, който избива и вкарва в затворите всеки, който говори за свобода и е срещу репресиите и корупцията. БНТ, а и други от големите телевизии през ден-два щедро предоставят възможност на тази объркана жена да проповядва в стил "Дугин".

Подобни екземпляри улесняват чужди шпионски централи, в случая на Иран, които от години създават агентурни мрежи на терористичните организации „Хизбула“ и „Хамас“ у нас. Разкритията на партньорски служби и журналистически разследвания показват, че България е част от този процес. Странно и опасно е друго: защо ДАНС не прави достатъчно по въпроса. И не е некадърността главна причина, макар че и тя е фактор, а корупцията. Признават го хора от системата.

Ирански тайни служби не изпращат полеви агенти тук, които да издирват и подкупват изпълнители за целите на Техеран. Използват се местни кадри от организираната престъпност и агенти за влияние от политиката, както и хора от службите.

Така се подготвят групи за организиране на саботажи, палежи, осигуряване на оръжие и пр. Същите участват и в трафика на дрога и хора.

Същите мрежи осигуряват финансови схеми за пране на пари от търговия с наркотици и оръжие. Оттук минават и капитали, които стигат до Централна и Западна Европа.

Особен интерес за иранските проксита „Хамас“ и „Хизбула“ представляват морските ни пристанища и тези на Дунав.

Изданието lab.imedd.org в своя статия от 25.02.2025 г. описва разкриването на тайник за оръжие у нас, осигурено за „Хамас“. Авторите Джордж Схинас и Ахмет Шенурт посочват, че в Южна България е открито място, свързано с „Хамас“, където е било складирано оръжие за планирани атаки в Европа. Предполага се, че още през 2023 г. мъж и жена са пристигнали в малък хотел край Пловдив с цел да осигурят оръжие пари.

Във Фрог нюз по темата са публикувани данни през март тази година. И други издания работят по темата. Но реакция от МВР и службите няма.

Изданието terrorism-info на свой ред публикува текст със заглавие „Мрежовата дейност на Хамас в България“.

Нула реакция от страна на българските власти.

Експерти предполагат, че „Хизбула“ е поддържала организирано присъствие и терористична инфраструктура в България от десетилетия, често използвайки я за логистика към Европа.

Иранските служби работят по модела на Москва: създават мрежи от местни кадри, които контролират чрез зависимости или пари. Логистична подкрепа им оказват руските шпионски ядра у нас. Това не е тайна, освен за ДАНС…

Нека не смесваме уважението ни към иранския народ и историята на някогашна Персия с днешния диктаторски режим. Това са коренно различни неща.

Днес ситуацията е сложна и различни структури с терористични намерения активират своята дейност по целия свят. Мрежите са предпочитано място за излъчване на послания и всяване на страх и съмнения. Това задължава съответните институции у нас да подпомогнат гражданите с информация и съвети. Без напрежение, но с нужната отговорност.

Но има и друго. Десетки служители на МВР издирваха три седмици един нискообразован похитител на 11-годишно момиче, който ги разиграваше сякаш е Рамбо. Преди това близо година беше търсен неуспешно Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“.

А сега си представете, как ще се справи вътрешното министерство със специално обучени, умни и агресивни кадри на чужди разузнавания?

Фрог нюз