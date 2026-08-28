157 страници за психологични и теологични аспекти



Първата комплексна експертиза е изготвена от четирима вещи лица – психолози, психиатър и теолог. Заключението е 157 страници.

Експертите са изследвали съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти, свързани със случая. Засега прокуратурата не съобщава до какви конкретни изводи са стигнали специалистите.





Готова е и комплексната експертиза за смъртта на тримата души, чиито тела бяха намерени във високопроходим кемпер под връх Околчица. По нея са работили осем специалисти. Тя включва медицински, балистични, физикохимични и технически изследвания.

Първоначалните резултати от аутопсиите насочиха разследващите към версията за две последователни убийства и последвало самоубийство. Беше установено, че тримата са починали от огнестрелни рани в главата.

Чакат още една експертиза



Разследването обаче все още не е приключило. Очаква се в кратък срок да бъде готова и третата комплексна експертиза. Тя се отнася до смъртта на тримата души, открити край хижа „Петрохан“.

Прокуратурата планира да съобщи повече за заключенията на вещите лица след получаването и на този документ.

Готовите експертизи са с голям обем и трябва да бъдат анализирани заедно с останалите материали по делото. Сред тях са резултатите от огледите, иззетите веществени доказателства, други експертизи и показанията на десетки свидетели.

По разследването периодично се провеждат и работни срещи между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция „Национална полиция“.





Шестима загинали на две места



Случаят започна през февруари, когато при две отделни местопроизшествия бяха намерени телата на общо шестима души. Трима бяха открити в района на хижа „Петрохан“, а други трима – в кемпер под връх Околчица.

Първоначално случаите се разследваха отделно от прокуратурите в София и Враца. През март производствата бяха обединени заради установени връзки между шестимата. Според прокуратурата основната им дейност е била свързана с хижа „Петрохан“, където са живели.

По случая бяха назначени множество експертизи и разпитани десетки свидетели. През юли прокуратурата прекрати и постоянната полицейска охрана на хижата. Решението беше взето, след като беше преценено, че тя вече не е необходима за запазването на местопроизшествието и за извършването на процесуални действия.