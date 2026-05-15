205 украински защитници се завърнаха у дома след размяна

Редактор: Илияна Маринкова
Украйна и Русия извършиха нова размяна на военнопленници. 205 украински войници се върнаха у дома след години в руски плен. Москва също потвърди връщането на 205 руски военнослужещи. По думите на украинския президент Володимир Зеленски почти всички освободени украинци са били в плен близо четири години – почти през цялото време на пълномащабната руска инвазия.
 

Зеленски определи размяната като първа фаза от по-голямата договорка „1000 за 1000“, за която се говори от дни.

 

Сред върналите се има военнослужещи от сухопътните сили, флота, десантните части и граничната служба на Украйна. Най-младият освободен пленник е на 21 години, а най-възрастният – на 62.

 

„Да продължим да се борим за всеки, който все още е в плен“, заяви Зеленски.







Украинските власти съобщиха, че освободените военнопленници ще преминат медицински прегледи, лечение и рехабилитация.

 

Руското министерство на отбраната също потвърди размяната. Според Москва върнатите руски пленници в момента се намират в Беларус, където получават медицинска и психологическа помощ.

 

Един от малкото работещи канали между Киев и Москва


Размените на пленници остават една от малкото теми, по които Киев и Москва продължават да комуникират директно след началото на войната през 2022 г.

 

Новата размяна идва на фона на зациклилите мирни преговори и опитите на САЩ да посредничат за временно примирие.







По-рано този месец американският президент Доналд Тръмп изненадващо обяви идея за мащабен обмен на пленници и кратко прекратяване на огъня около руските чествания за Деня на победата.

 

Според украинските власти списъците за размяната „1000 за 1000“ вече са били подготвени, като приоритет са получили военнопленниците, прекарали най-дълго време в плен.

 

Зеленски благодари на САЩ и на Обединените арабски емирства за посредничеството при размяната.




